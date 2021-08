Le AB29 tornano con il brano “Brainwaves”

Le AB29 sono una rock band della provincia di Pisa. Formata da tre giovani ragazze, Zoe, Francesca e Rebecca. Nel 2015 si uniscono per realizzare il loro sogno, un sogno comune che le avvicina anche sul piano personale. Iniziano a scrivere canzoni e ad esibirsi in concerti partecipando a diversi concorsi, confermandosi tra le finaliste di “Sanremo Rock 2018”. Le ragazze cominciano a capire che il loro sogno sta iniziando a diventare realtà. Nel Settembre 2017 esce il loro primo album FIX, “All Broken 29”, che le aiuta a farsi conoscere ad un pubblico più vasto, quello di internet, e ad incrementare la richiesta di concerti. Nel 2020 cambiano il nome in AB29, entrano in Beng! Dischi con la quale cominciano un percorso discografico che le porta in studio a registrare il loro nuovo lavoro tutt’ora in fase di sviluppo.