Telethon cerca una cura per il deficit di GLUT1

Grazie a un primo finanziamento del valore di 50 mila euro Grumati e il suo team hanno costruito un vero e proprio sistema cellulare per studiare come la proteina GLUT1 si muove in base alla presenza di glucosio, lungo quelli che possiamo immaginare come veri e propri binari. «Studieremo questo processo grazie anche alle nostre competenze pregresse sui meccanismi di trasporto interni alla cellula, in particolare quelli che mediano il processo dell’autofagia, ovvero lo smaltimento delle sostanze di scarto. Abbiamo ipotizzato che alcune proteine coinvolte in questo processo possano contribuire anche al trasporto del GLUT1: se così fosse potrebbero rappresentare un potenziale bersaglio farmacologico da testare anche in modelli di malattia più complessi, come per esempio quelli animali. Di fronte a una patologia priva di cura, è fondamentale trovare un bersaglio su cui agire: la ricerca di base serve a questo, con la speranza che qualcun altro magari trovi l’idea promettente e la sviluppi. Se ci pensiamo è quanto è avvenuto, per quanto su scala diversa, anche nel caso del Covid-19: quando la pandemia è esplosa conoscevamo molto poco del virus responsabile, procedevamo a tentoni cercando di curare i sintomi di questa polmonite, che però non era come quelle che conoscevamo fino a quel momento e rispondeva poco e male ai trattamenti disponibili. È grazie alla ricerca di base sul virus SARS-CoV-2 che abbiamo trovato il bersaglio giusto su cui agire e che abbiamo potuto sviluppare rapidamente e su larga scala vaccini efficaci, in particolare quelli a mRNA, che hanno contribuito a migliorare significativamente la crisi pandemica. Ecco, nel nostro piccolo speriamo di fornire un tassello di conoscenza in più su questa rara sindrome e magari suggerire una strategia alternativa per affrontarla».

FONTE: TELETHON