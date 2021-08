Colite ulcerosa: Takeda lavora a terapie correttive del microbioma

Crohn e colite ulcerosa: Takeda svilupperà terapie correttive del microbioma assumendo la responsabilità primaria dello sviluppo del programma FIN-524 di Finch Therapeutics

Takeda sta assumendo la responsabilità primaria dello sviluppo del programma FIN-524 di Finch Therapeutics per la colite ulcerosa, ora noto come TAK-524. La decisione è stata presa in vista dei piani per spostare il candidato alla terapia sintetica del microbioma nella fase clinica dei test.

“La ricerca sul microbioma è un pilastro importante della nostra strategia di scoperta di farmaci”, ha osservato Gareth Hicks, capo dell’unità di scoperta di farmaci gastroenterologici di Takeda, aggiungendo che “TAK-524 è ora pronto a diventare il terzo programma in fase clinica che sfrutta approcci all’avanguardia per intervenire sul microbioma intestinale per il trattamento delle malattie GI”.

Takeda e Finch hanno formato una partnership nel 2017 per sviluppare congiuntamente terapie del microbioma per le malattie infiammatorie intestinali (IBD), con la casa farmaceutica giapponese che ha ottenuto una licenza esclusiva mondiale per TAK-524 e i diritti per i prodotti successivi in IBD. La coppia ha poi ampliato l’alleanza per utilizzare la piattaforma di scoperta di Finch per curare anche la malattia di Crohn. Dopo la transizione della responsabilità dello sviluppo di TAK-524 a Takeda, Finch ha detto che prevede di fornire al suo partner un supporto tecnico continuo attraverso la prevista sperimentazione di fase I del trattamento nella colite ulcerosa.

Ceppi batterici progettati per affrontare la colite ulcerosa

TAK-524 è una terapia somministrata per via orale composta da ceppi batterici spore-formanti e non spore-formanti selezionati per il trattamento della colite ulcerosa. Secondo Finch, è progettato per includere ceppi che mirano a più meccanismi definiti di azione combinati con ceppi di donatori legati alla remissione dopo il trapianto di microbiota fecale (FMT) in pazienti con colite ulcerosa.

L’azienda ha detto che per identificare i microbi e le funzioni microbiche carenti nei pazienti con colite ulcerosa ha usato l’intelligenza artificiale e i dati dagli studi FMT. Gli organismi bersaglio sono stati isolati direttamente da donatori specifici i cui campioni hanno indotto una risposta o una remissione negli studi clinici di FMT per la colite ulcerosa. Finch ha notato che la produzione di TAK-524 è indipendente dal donatore, con ceppi coltivati da banche di cellule master.

Finch finora ha incassato 4 milioni di dollari in pietre miliari per TAK-524 ed è idonea a ricevere fino a 176 milioni di dollari aggiuntivi in pagamenti se verranno raggiunti determinati obiettivi di sviluppo, normativi e commerciali. Avrà anche diritto a royalties sulle vendite nette mondiali di TAK-524.