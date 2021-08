Malattie genetiche: la rivoluzione delle omiche

Le cellule non sono certo grandi come elefanti, ma quello che accade al loro interno è così complesso che all’inizio è stato inevitabile esplorare uno o pochi aspetti per volta, anche per i limiti delle tecnologie a disposizione. Proprio come hanno fatto i ciechi con le varie parti dell’elefante. Ora, però, stiamo capendo che proprio a causa di questa enorme complessità, questo approccio chiamato “riduzionistico” non basta più. Da qui l’esigenza di ricorrere agli sguardi più allargati delle omiche, ma non solo: anche quella di mettere insieme le omiche stesse in un approccio chiamato multi-omica che permette di vedere i fenomeni nel modo più ampio e interconnesso possibile. Un po’ come alzare lo sguardo al cielo stellato, concentrandosi dapprima su una singola stella, per poi ammirare tutta la volta celeste fino ad abbracciare l’idea di un Universo infinito. Quasi una vertigine, ma non per gli scienziati. «Siamo curiosi per natura, non ci spaventano né la complessità né l’idea che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire» commenta Barbara Monti. «E siamo anche molto determinati: personalmente, non mi arrendo ai punti ancora oscuri della malattia che studio e continuo a lavorare per chiarirli. Nella speranza di trovare soluzioni utili per i malati».