Ada-Scid: Strimvelis in commercio per altri 5 anni

A 5 anni dall’immissione in commercio di questa terapia genica, l’Ema ha revisionato accuratamente tutti i dati raccolti finora, sia sui pazienti trattati ad oggi, sia riguardo alle terapie alternative disponibili, come previsto per ogni nuovo farmaco. Alla luce di questi, il 25 febbraio 2021 ha espresso parere favorevole affinché il farmaco continui a essere somministrato ai pazienti elegibili, in considerazione del bilancio positivo tra rischi e benefici, nonché dei rischi delle terapie alternative disponibili per questa patologia. Attualmente quindi il farmaco è somministrabile ai pazienti con Ada-Scid privi di un donatore familiare di midollo compatibile.

FONTE: TELETHON