Iniziate le riprese di Fate: The Winx Saga 2

Netflix annuncia l’inizio delle riprese della seconda stagione di Fate: The Winx Saga. Confermato il cast della prima stagione

Nella contea di Wicklow, in Irlanda, sono iniziate le riprese della seconda stagione di Fate: The Winx Saga. I nuovi membri del cast includono Brandon Grace nel ruolo di Grey, Éanna Hardwicke nel ruolo di Sebastian e Paulina Chávez nel ruolo di Flora.

Confermati i membri del cast della prima stagione: Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra, Elisha Applebaum nel ruolo di Musa, Sadie Soverall nel ruolo di Beatrix, Freddie Thorp nel ruolo di Riven, Danny Griffin nel ruolo di Sky, Theo Graham nel ruolo di Dane, Jacob Dudman nel ruolo di Sam, Ken Duken nel ruolo di Andreas e Rob James Collier nel ruolo di Silva.

Brian Young (The Vampire Diaries) è confermato come Showrunner e Produttore Esecutivo, tra gli altri produttori esecutivi anche Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures (Riviera, The State), oltre a Joanne Lee e Cristiana Buzzelli di Rainbow.