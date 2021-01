Fate: The Winx Saga è in streaming su Netflix

Ve le ricordate Bloom, Stella, Aisha, Flora e Tecna del cartone animato Winx Club? Netflix riaccende la nostalgia dei suoi utenti con Fate: The Winx Saga. Firmata da Brian Young (The Vampire Diaries), la serie live action è ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. I sei episodi sono disponibili in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

IL NUOVO TRAILER

LA STORIA

La serie racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza.

LE NUOVE IMMAGINI