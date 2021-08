La Marvel allestisce un set a Tropea

Tropea è la nuova base della Marvel. In Calabria il set del nuovo film: al via il 27 agosto le riprese di una scena del sequel di Captain Marvel con Brie Larson

Nessuno resiste alle bellezze dell’Italia. Nemmeno i supereroi della Marvel. E proprio il Bel Paese si trasforma in scenario perfetto per le loro imprese. Per la precisione, è Tropea la prescelta per una delle scene del sequel di Captain Marvel, la pellicola che ha visto Brie Larson vestire i panni della protagonista.

A confermare la notizia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il sindaco Giovanni Macrì con un post pubblicato su Facebook. “I Marvel Studios a Tropea per girare una scena del prossimo film. Si tratta del sequel di Captain Marvel, il titolo sarà The Marvels”, si legge nell’annuncio. In questi giorni sono già partiti i primi sopralluoghi del territorio e il primo ciak sarà battuto il 27 agosto.

Accanto a Brie Larson, nel cast figurano: Iman Vellani, Kamala Khan e Teyonah Parris. La regia è affidata a Nia DaCosta. Il risultato delle riprese arriverà al cinema l’11 novembre 2022.