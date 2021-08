Estrazione Eurojackpot 20 agosto 2021: 468mila euro ai 5+1

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 20 agosto 2021: i numeri vincenti. Dopo il 5+2 della settimana scorsa stasera sfugge il super jackpot da 10 milioni. In Italia centrato un 4+2

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 20 agosto 2021, stavolta non basta per centrare ancora il super jackpot. Nessuno infatti riesce ad imitare i due giocatori che nel concorso di venerdì 13 agosto si sono divisi 90 milioni di euro. Anche senza il nuovo 5+2, con i cinque numeri estratti e i due Euronumeri festeggiano però i 5+1 da oltre 468mila euro ciascuno. Festa anche per i 5+0 da 94mila euro e per i 4+2 da oltre 7mila euro a testa, uno dei quali realizzati in Italia.

La prossima estrazione Eurojackpot è in programma tra una settimana, venerdì 27 agosto 2021. Il montepremi a disposizione del 5+2 ripartirà da 23 milioni di euro.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 90 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n° 33 del 20/8/2021

COMBINAZIONE VINCENTE

8-31-34-36-45

EURONUMERI

8-10

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 4 0 € 468.374,00 punti 5+0 7 0 € 94.461,90 punti 4+2 29 1 € 7.600,30 punti 4+1 631 6 € 314,30 punti 4+0 1.202 15 € 128,30 punti 3+2 1.636 27 € 80,80 punti 2+2 24.342 473 € 28,00 punti 3+1 29.872 490 € 22,10 punti 3+0 55.553 887 € 17,00 punti 1+2 133.439 2.358 € 12,80 punti 2+1 466.555 8.614 € 9,00