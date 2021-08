Riparte la Serie A: chi in pole position per lo scudetto 2021/22?

Il caldo soffocante di queste settimane condizionerà sicuramente le prime sfide stagionali nel prossimo campionato di Serie A che si prepara a partire nel weekend. Tante le novità per le big che puntano ai piani alti della classifica soprattutto per quanto riguarda le guide tecniche. Osservando le prime otto classificate della scorsa stagione di Serie A (Inter, Milan, Atalanta, Juve, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo) ben sei squadre hanno cambiato allenatore. C’è chi lo ha fatto per rilanciare le ambizioni di classifica (si veda i casi di Juventus e Napoli, chi per dare un’importante sterzata all’ambiente (le due romane ne sono un perfetto esempio) e chi, come l’Inter, ha una situazione societaria molto difficile e ha dovuto porre rimedio all’addio anticipato di Antonio Conte. Ma quali sono le concrete ambizioni per ognuna delle prime otto classificate della scorsa annata?

Juve torna la favorita

Il pesantissimo ridimensionamento del progetto interista ha chiaramente cambiato le gerarchie in Serie A, soprattutto in merito a chi può ambire alla vittoria dello scudetto. L’egemonia juventina spezzata proprio dall’Inter potrebbe tornare presto. Questo è quello che ci dicono tutti gli analisti ed esperti di calcio e si evince questa prospettiva anche quando si vanno a scoprire le quote scudetto Serie A 2021/22 proposte da tutti i principali bookmakers. D’altronde, il ritorno di Allegri potrebbe rappresentare per certi versi una sorta di garanzia in casa bianconera dove, fondamentalmente, si è puntato a confermare la rosa della scorsa stagione. Situazione difficilissima, invece, per l’Inter in cui la partenza di Antonio Conte ha causato una sorta di effetto a catena con le cessioni di Hakimi e Lukaku e quella a più riprese sulla bocca di tutti anche di Lautaro. In casa nerazzurra sembra esserci un fuggi fuggi generale e l’ipotesi di una riconferma della leadership in Italia sembra essere l’ultimo dei pensieri per la dirigenza cinese.

Bianconeri senza rivali o l’Atalanta farà il definitivo salto di qualità?

Stando a quanto dicono i bookmakers per la Juve se non sarà una passerella trionfale poco ci manca. La differenza di organico fra la Vecchia Signora e tutte le altre squadre è notevolissima e questo non fa di certo bene al nostro campionato. Ma la situazione è questa e ora bisogna capire se ci sarà un’avversaria che potrà dare filo da torcere alla banda di Massimiliano Allegri. Sulla carta, l’unica che potrebbe mettere in difficoltà i bianconeri sembra essere l’Atalanta, chiamata all’ultimo step di un’evoluzione che la porterebbe finalmente alla conquista di un trofeo o di un titolo. Nella stagione appena passata la Coppa Italia è svanita all’ultimo atto mentre in campionato l’Inter era inavvicinabile. Che possa essere il campionato il grande obiettivo di Gasperini?

Milan tra sogno Champions e riconferma in campionato

In casa rossonera c’è grande attesa per il ritorno in Champions dopo molti anni di distanza. Sicuramente fare bene nella massima competizione europea per club è un obiettivo importante e ottenere il pass per gli ottavi potrebbe rappresentare non solo un obiettivo economico importante ma anche una grande iniezione di fiducia nel progetto di crescita di Maldini e compagnia. Va anche detto, però, che il campionato non può essere trascurato e che la continuità entro i confini nazionali va mantenuta anche perchè non si può dimenticare il bellissimo cammino in campionato per ⅔ della passata stagione. Ma da qui a pensare che questo Milan possa competere fino alla fine per il titolo è particolarmente azzardato.

Le due romane si affidano a due vincenti

C’è poi tantissima curiosità sul cammino in campionato delle due squadre della Capitale che hanno entrambe chiuso un ciclo e puntano ad aprirne uno nuovo con maggiori soddisfazioni. La Lazio, dopo la burrascosa chiusura del rapporto con Simone Inzaghi, ha voluto puntare su Maurizio Sarri, vincitore dell’Europa League con il Chelsea tre stagioni fa e dello scudetto con la Juve nell’annata 2019/2020. Il tecnico toscano è chiamato a fare meglio del suo predecessore e a far divertire il pubblico biancoceleste con il suo bel gioco. Ce la farà? In casa Roma Mourinho è già diventato O Specialone. Il tecnico portoghese sta diventando giorno dopo giorno l’idolo della tifoseria giallorossa in questo mese e mezzo di precampionato ma ora con l’inizio della Serie A si capirà non solo il valore della rosa della Roma ma anche quanto riuscirà Mou a valorizzare i calciatori a disposizione. Difficile pensare che possa puntare allo scudetto ma con lui nulla è impossibile.

Napoli e Sassuolo, due obiettivi molto differenti per questa stagione

Sono le deluse della scorsa stagione ma per motivi decisamente differenti. Il Napoli, con Gattuso, ha cullato fino all’ultimo minuto le opportunità di qualificazione in Champions, il Sassuolo ha fatto talmente bene che a un certo punto si è ritrovato di conseguenza a dover lottare per un posto in Europa. In casa Napoli, con la nuova guida di Luciano Spalletti, l’obiettivo numero 1 è la riconquista di un posto in Champions conquistando in campionato uno dei primi 4 posti in classifica. Poi tutto il resto si vedrà. Nel Sassuolo il cambio di guida tecnica potrebbe incidere notevolmente come anche l’esatto contrario. Sarà il campo a darci smentite o conferme.