Mourinho in Vespa a Trigoria fa impazzire i romanisti

Dal murale alla realtà: il nuovo allenatore della Roma José Mourinho gira in Vespa a Trigoria e i tifosi giallorossi si scatenano

Dal murale di Harry Greb alla realtà. Alla notizia dell’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma, a Testaccio era apparsa un’immagine del tecnico portoghese, con la sciarpa giallorossa e in sella a uno ‘Specialone’, gioco di parole che mette insieme il modello Specialino della Vespa e ‘Special one’, come lui stesso si è definito.

Da qualche giorno Mou è sbarcato a Roma, non si è praticamente mai mosso dalla quarantena nel centro sportivo di Trigoria. E qui, come si vede in un video pubblicato sul suo profilo instagram, ha girato per la struttura del club romanista proprio in sella ad una Vespa. Un video di una manciata di secondi, spiega la Dire (www.dire.it), che nei primi 40 minuti dalla sua pubblicazione ha già avuto oltre 167mila visualizzazioni.

