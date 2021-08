Previsioni meteo 17 agosto 2021: calo termico anche al Centro

Le previsioni meteo di oggi, martedì 17 agosto 2021: il caldo africano abbandona anche le regioni del Centro Italia, temperature in ulteriore flessione

Il caldo africano grande protagonista delle ultime due settimane in queste ore sta lasciando l’Italia, dove si registrano condizioni meteo estive ma senza gli eccessi dei giorni scorsi. L’anticiclone responsabile delle temperature record che ci hanno tenuto compagnia fino a Ferragosto sta infatti regredendo, e l’ingresso di correnti più fresche determinerà anche oggi un accentuato calo termico. Avremo dunque cieli sereni e temperature massime in diminuzione al Nord e al Centro, con la sola Palermo da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il caldo africano abbandonerà anche le regioni meridionali e le Isole maggiori. Il clima nei prossimi giorni risulterà tipicamente estivo, con cieli in prevalenza sereni e temperature in linea con la media stagionale. Saranno ancora poche le precipitazioni, che su diverse zone del Paese latitano da settimane. Per scongiurare il rischio siccità serviranno piogge, attese però solo verso la fine di agosto.

Intanto per oggi, martedì 17 agosto 2021, al Nord Italia giornata con tempo stabile sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare locali piogge o acquazzoni solo sulle Alpi orientali. Tempo asciutto anche in serata ma con nuvolosità medio-alta in transito.

Al Centro nubi sparse e schiarite al mattino sul Centro Italia ma senza fenomeni di rilievo associati. Instabilità in aumento al pomeriggio con acquazzoni o temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto altrove. Residue piogge in serata ma in esaurimento.

In Toscana sole prevalente in mattinata su gran parte della regione, mentre al pomeriggio locali temporali interesseranno le aree interne. In serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili sulle coste e sulle zone interne.

Al mattino tempo stabile sulle regioni meridionali con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Locale instabilità al pomeriggio sui settori interni Peninsulari e della Sicilia con locali acquazzoni. Variabilità asciutta in serata.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente su gran parte della regione, possibili innocui addensamenti sul Tirreno. In serata il tempo si manterrà asciutto sulle coste e sui settori interni.

Temperature minime e massime stazionarie o in generale diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.