Previsioni meteo 14 agosto 2021: record di città da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, sabato 14 agosto 2021: weekend di Ferragosto in compagnia del caldo africano. Saranno ben 17 le città italiane da bollino rosso

Il fine settimana di Ferragosto è iniziato all’insegna di condizioni meteo stabili e soleggiate ma anche del grande caldo africano con temperature record come quelle registrate a Floridia. L’anticiclone nordafricano abbraccerà per tutto il weekend l’Italia e dunque anche nei prossimi giorni non sono attese variazioni di rilievo, con cieli sereni e caldo torrido da Nord a Sud. Per questa ondata, la più intensa dell’estate 2021, è stato diramato un livello di allerta con 17 città da bollino rosso: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Nelle altre – ad eccezione di Cagliari, Genova, Messina, Pescara e Reggio Calabria – invece il caldo sarà da bollino arancione come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche il giorno di Ferragosto avremo sempre 17 città da bollino rosso. Domani si raggiungerà il picco di questa ondata di caldo ma ci sarà da sudare almeno fino alla metà della prossima settimana. Correnti più fresche infatti faranno gradualmente il loro ingresso sulla nostra Penisola accompagnate però anche da temporali e grandinate.

Intanto per oggi, sabato 14 agosto 2021, al Nord Italia giornata tendenzialmente instabile al settentrione: al mattino ampi spazi di sereno su tutte le regioni; locali piogge al pomeriggio su Alpi e Appennino settentrionale, ancora soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le zone.

Tutto sole sulle regioni centrali sia al mattino che al pomeriggio; da segnalare solo un aumento della nuvolosità cumuliforme nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, che tuttavia non darà adito a fenomeni precipitativi. Cieli del tutto sereni anche nelle ore notturne.

In Toscana sole prevalente nel corso della giornata su gran parte della regione, locali addensamenti al pomeriggio sui settori interni. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutta la Toscana.

Giornata pienamente estiva al meridione: al mattino cieli soleggiati su regioni peninsulari e isole maggiori. Al pomeriggio qualche addensamento su settori interni di Sardegna Sicilia, Basilicata e Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto privi di nuvolosità.

In Calabria sole prevalente nelle ore mattutine su tutto il territorio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sulle coste e sulle zone interne. Tempo stabile in serata su tutti i settori della regione.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime stabili o in aumento al Nord, stabili o in diminuzione altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.