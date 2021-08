Mario Vespasiani omaggia il Generale Umberto Nobile

Inaugura la prima mostra non ancora ventenne e ad oggi ha esposto su tutto il territorio nazionale, in gallerie, musei, luoghi di culto e in contesti inusuali. Nel corso del tempo la sua ricerca ha interessato anche studiosi di varie discipline, che vanno dalla teologia all’astrofisica, dall’antropologia alla filosofia. Si esprime attraverso un alfabeto simbolico che si fonda sulle rivelazioni della mistica cristiana e sulla pratica alchemica della pittura. Attento osservatore delle leggi naturali e degli insegnamenti della sapienza orientale, il suo lavoro va inteso come continuazione dell’opera creativa universale, da cui cogliere il sentimento spirituale.

Mostre e attività culturali:

Espone giovanissimo ai Musei Capitolini di Roma con la mostra Gemine Muse, a 27 anni vince il primo Premio

Pagine Bianche d’Autore

, figura nel libro

Fragili eroi

di Roberto Gramiccia, sugli artisti italiani del futurismo ad oggi e sul

Dizionario dell’Arte Italiana

edito da Giancarlo Politi. Per essere stato tra i primissimi artisti ad aver impiegato la sua impronta pittorica ai nuovi materiali e alle recenti tecnologie, viene inviato nel 2012 dall’Accademia di Belle Belle Arti di Macerata a tenere una conferenza dal titolo:

L’essenza e il dono. Arte, relazione e condivisione, dalla tela all’iPad

. Nello stesso anno con le opere realizzate mediante l’iPad ed applicate su alluminio partecipa al Premio Termoli e di seguito alle storiche rassegne d’arte nazionali: nel 2014 al Premio Sulmona, nel 2015 al Premio Vasto, nel 2018 al Premio Marche.

Durante la sua carriera le sue opere sono state poste in dialogo diretto con alcuni maestri dall’arte italiana, quali

Mario Schifano, Osvaldo Licini, Lorenzo Lotto e Mario Giacomelli,

in mostre intitolate

La quarta dimensione

.

Ha esposto nel 2011 al

Padiglione Italia della Biennale di Venezia

curato da Vittorio Sgarbi nella sede di Torino e qui con

Imago Mundi

alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Dal 2013 lavora a

Mara as Muse

, un progetto composto da dipinti, disegni, fotografie, libri e oggetti d’arte, che tratta del rapporto della presenza femminile nell’ispirazione artistica, la cui trilogia è stata presentata a fine 2017 alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. Nel 2015 realizza delle opere in pura seta intitolate

Storie di viaggiatori, territori e bandiere

che espone come fossero vessilli, la cui

performance

si tiene nella Pinacoteca civica di Ascoli Piceno e in un

happening

sulla cima di un’antica torre.

Nel mese di maggio esce

Planet Aurum

il suo primo libro interamente dedicato agli scritti e nello stesso anno la città di Fermo lo invita a dipingere il

Palio dell’Assunta

collegato alla personale

Empireo

. Nel 2016 è l’ideatore del festival sul pensiero contemporaneo

La Sibilla e i Nuovi Visionari

. Nel 2017 è stato in mostra a Venezia e Monaco di Baviera nella collettiva

Our place in space

promossa da NASA ed Esa che prosegue nel 2018 in un tour mondiale. Nello stesso anno organizza

Indipendenti, Ribelli e Mistici

, una rassegna di incontri interculturali che ha coinvolto numerosi studiosi provenienti da vari ambiti. Sempre nel 2017 il

Museo Storico dell’Aeronautica Militare

di Vigna di Valle ha celebrato il quarantennale con la sua mostra personale dal titolo

Fly Sky and Air.

Nel 2018 inaugura la mostra

Lepanto

dedicata alla famosa battaglia, nel

Museo Diocesano di Gaeta

dove è conservato lo stendardo della flotta. Nel maggio 2019 è stata presentata al

Museo d’Arte Contemporanea di Roma

(

MACRO

) la quarantesima pubblicazione dedicata al suo lavoro. Nello stesso anno si tiene la mostra

Underworld

dedicata al tema dell’inconscio visto attraverso la metafora delle creature marine, successivamente si sono svolte le personali dal titolo

Il tempo dei trentasei giusti

a Villa Caldogno nel vicentino e al Museo Michetti in Abruzzo, la mostra Eschatology, opere monumentali sul mistero ultimo. Nel 2020 con la mostra Araxis – opere tessute, rivoluziona il tradizionale concetto di arazzo attraverso un nuovo modo di concepire le sfumature dei colori mediante una particolare sovrapposizione di migliaia di fili. Sugli arazzi ha immaginato figure archetipiche di una ritualità che si rinnova nel tempo. Sempre nel 2020 presenta il progetto Sundance – le opere ipercubiche, una collezione di lavori inseriti in una cornice di pelle a loro volta racchiusi in altri due contenitori, a richiamare il senso di attesa, nello svelare l’opera non immediatamente ma in passaggi successivi.

Un sole nero campeggia sui fondali astratti, diverso per ogni immagine si rifà ai racconti di alcune veggenti, sulla danza dell’astro nel cielo.

Nello stesso anno è stato invitato al XXV Premio Cimitile di Napoli con un dipinto di quasi 10 metri di lunghezza per 2 metri di altezza e di seguito presso

l’