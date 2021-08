Previsioni meteo 7 agosto 2021: caldo africano alle porte

Le previsioni meteo di oggi, sabato 7 agosto 2021: ultime ore di tempo stabile e con clima gradevole al Centro-Sud che da domani affronterà una nuova ondata di caldo

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in questo secondo weekend di agosto che è iniziato con temperature gradevoli grazie all’arrivo di correnti fresche nei giorni scorsi. La rinfrescata, dopo giorni di caldo africano, avrà però breve durata. Un robusto promontorio anticiclonico infatti da domani riporterà caldo e afa sulle regioni del Centro-Sud, dove avremo ancora città da bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Non cambia invece la situazione al Nord, che anche nella giornata di oggi sarà interessato da precipitazioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS al Sud Italia e sulle Isole Maggiori la nuova ondata di caldo durerà almeno fino a Ferragosto. Attese temperature superiori alle medie stagionali con picchi superiori ai +40°C e afa. Sarà interessato anche il Centro, specie nella seconda metà della prossima settimana mentre le regioni del Nord si troveranno al margine dell’anticiclone.

Intanto per oggi, sabato 7 agosto 2021, al Nord Italia giornata del tutto instabile al settentrione: al mattino piogge specie a ridosso dei settori alpini, sereno su Pianura Padana ed Emilia Romagna; al pomeriggio temporali in estensione fin sulle coste, tempo asciutto sui medesimi settori. Fenomeni in esaurimento tra serata e nottata, ancora a ridosso dei rilievi.

Giornata di tempo stabile e soleggiato sulle regioni centrali: sole pieno al mattino e al pomeriggio su tutti i settori. Non sono previste variazioni di rilievo nelle ore notturne con assenza prevalente di nuvolosità.

In Toscana tempo stabile nella giornata con sole prevalente sulla costa e sui settori interni; in serata il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite su tutta la regione.

Inizio di weekend pienamente estivo al meridione: cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto; si segnala il transito di qualche velatura sulla Sardegna.

In Calabria giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli prevalentemente sereni.

Temperature minime e massime generalmente stazionarie o in aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.