Previsioni meteo 5 agosto 2021: tempo più instabile

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 5 agosto 2021: rapido passaggio perturbato sull’Italia con piogge e temporali poi nel weekend nuova ondata di caldo

Condizioni meteo instabili in queste ore sull’ Italia a causa del transito di una saccatura depressionaria in movimento da Ovest verso Est. Su gran parte della nostra Penisola nella giornata di oggi avremo dunque cieli più nuvolosi associati a locali piogge e temporali. Temperature in calo specie al Nord e al Centro. Al Sud Italia si continuerà invece a soffrire per caldo e afa: Palermo e Catania saranno le uniche due città da bollino rosso in Italia, come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS già nel corso del prossimo weekend una rimonta anticiclonica porterà una nuova ondata di caldo. Il picco è previsto tra domenica e lunedì sulle regioni centrali mentre non si intravede una fine al Sud, dove le temperature si manterranno a lungo ben oltre le medie stagionali. In Sicilia, in particolare, si supereranno localmente i +40°C. Discorso diverso al Nord, che continuerà ad essere interessato solo marginalmente dall’anticiclone.

Intanto per oggi, giovedì 5 agosto 2021, al Nord Italia condizioni di maltempo: al mattino precipitazioni specie sulle regioni del Nord-Est, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità sui settori Alpini e sull’Appennino settentrionale, più asciutto sulla Pianura Padana e sulla Liguria. In serata residue piogge sui medesimi settori, altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino attese sporadiche piogge sul Lazio, altrove cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati rovesci tra Lazio, Abruzzo e Marche, sui restanti settori non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutta la regione nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; isolate piogge sull’Appennino settentrionale. in serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori sempre con nubi sparse.

Perturbazione in transito su parte del Sud Italia: al mattino cieli coperti specie sui settori peninsulari, con piogge sparse localmente intense sulla Campania. Sereno o poco nuvoloso sulle isole. Al pomeriggio migliora con cieli sereni sulle isole maggiori e velature in transito sui settori peninsulari. In serata tempo stabile con prevalenza di cieli poco nuvolosi; ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia.

In Calabria locali piogge nel corso della giornata sui settori settentrionali, asciutto altrove con cieli generalmente poco nuvolosi; in serata il tempo si manterrà stabile con nubi sparse su tutti i settori.

Temperature minime in rialzo sulle regioni centrali; stabili o in diminuzione al Nord e sulle isole maggiori dove si manterranno comunque elevate. Massime in generale calo, eccetto sulle regioni del Nord-Ovest e in Sicilia dove sono previste in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.