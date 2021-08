Previsioni meteo 6 agosto 2021: altra ondata di caldo in vista

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 6 agosto 2021: clima gradevole sull’Italia ma nel fine settimana inizierà una nuova e lunga ondata di caldo africano

Il transito di una saccatura depressionaria ha portato nella giornata di ieri condizioni meteo instabili in Italia con piogge e acquazzoni sparsi. Il tempo però si avvia ad un deciso miglioramento, e nella giornata di oggi avremo clima tipicamente estivo con caldo senza eccessi su tutta la Penisola. Purtroppo questa pausa fresca avrà breve durata e nei prossimi giorni dovremo fare ancora i conti con città da bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domenica un robusto promontorio anticiclonico inizierà ad estendersi sulla nostra Penisola portando una nuova ondata di caldo africano. Durerà abbastanza a lungo, specie al Sud Italia dove almeno fino a Ferragosto ci sarà da fare i conti con temperature superiori alle medie stagionali e afa. Il caldo si farà sentire per tutta la prossima settimana anche al Centro, mentre le regioni del Nord si troveranno al margine e il caldo risulterà meno asfissiante. Saranno inoltre possibili nuovi temporali pomeridiani fino almeno a mercoledì.

Intanto per oggi, venerdì 6 agosto 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile al settentrione con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio instabilità sui settori Alpini centro-orientali con piogge e temporali, qualche pioggia anche sull’Appennino Tosco-Emiliano, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge sulle Alpi orientali, altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, locali piogge sull’Alta Toscana. Al pomeriggio bel tempo su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto, con cieli ovunque sereni.

In Toscana locali piogge nelle ore diurne sui settori settentrionali della regione, asciutto sui restanti settori con cieli per lo più poco nuvolosi al mattino e ampi spazi di sereno al pomeriggio. Sereno in serata sulla costa e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi in transito sui settori peninsulari e Sicilia settentrionale, sereno sugli altri settori. Al pomeriggio ampie schiarite in arrivo con prevalenza di cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino e ampi spazi di sereno nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione. Massime in aumento al Centro-Nord ed in diminuzione al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.