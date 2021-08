Olimpiadi Tokyo 2020: Palmisano marcia nell’oro, Busà trionfa

Olimpiadi Tokyo 2020: Antonella Palmisano trionfa nella 20km di marcia, l ‘atletica azzurra batte il record di 3 ori di Mosca ’80 e Los Angeles ’84. Busà d’oro nel kumite -75 kg

Al Sapporo Odori Park sventola solo il tricolore: la marcia azzurra è da impazzire. Antonella Palmisano ha vinto l’oro nella 20 km femminile, bissando l’exploit realizzato ieri da Massimo Stano. L’atleta italiana ha confezionato un’impresa pazzesca, grazie a un’azione insistita e autorevole che ha demolito progressivamente le certezze avversarie.

La Palmisano (nella foto del sito ufficiale del CONI) ha tagliato il traguardo in 1:29:12, davanti alla colombiana Arenas, 1:29:37, e alla cinese Liu, bronzo in 1:29:57. Il 6 agosto è una data scritta nel destino della neo olimpionica: proprio oggi, infatti, festeggia il suo 30° compleanno, celebrato con l’emozione sportiva più bella di sempre. Antonella aveva chiuso ai piedi del podio la sua precedente partecipazione olimpica a Rio 2016.

È l’ottavo oro azzurro a Tokyo, eguagliato il record di tutti i tempi, realizzato a Los Angeles ’32 e a Roma ’60. Si tratta anche del quarto, storico trionfo in questa edizione per l’atletica: mai la disciplina aveva messo in bacheca tante medaglie del metallo più pregiato ai Giochi. Le spedizioni più munifiche, prima di oggi, erano state quelle di Mosca ’80 e Los Angeles ’84, entrambe chiuse con 3 ori all’attivo.

KARATE D’ORO

Al Nippon Budokan, tempio delle arti marziali, Luigi Busà regala all’Italia il primo oro olimpico nel karate kumite – 75 kg. Dopo il bronzo nel kata vinto ieri da Viviana Bottaro, l’Italia Team conquista così un’altra storica medaglia anche nell’altra specialità del karate che è entrato nel programma olimpico proprio a Tokyo 2020. L’azzurro ha vinto in finale 1-0 sull’azero Rafael Aghayev. L’Italia Team tocca quindi quota 37 podi, record olimpico tutti i tempi, superando le edizioni di Los Angeles ’32 e di Roma ’60 in cui gli azzurri conquistarono 36 medaglie. Al Nippon Budokan, il karateka siciliano di Avola scrive una pagina indelebile a cinque cerchi: la squadra olimpica di Tokyo 2020 è la più vincente di sempre. (foto profilo Twitter ufficiale del CONI).

GLI ALTRI RISULTATI DEGLI ITALIANI IN GARA

ATLETICA

Sapporo ospita anche oggi le gare di marcia. Nella mattinata giapponese è stata la 50 km ad aprire il programma. Andrea Agrusti è stato l’unico azzurro a completare la gara giungendo 23° con 4h01’10”. Si sono ritirati, invece, Teodorico Caporaso e Marco De Luca.

KARATE

Nel gruppo B di qualificazione il primo esercizio Kata di Mattia Busato è stato valutato con il punteggio di 25.08 mentre nella seconda prova ha ricevuto 25.92.La sua media 25.50, che vale il quarto posto nel gruppo, non gli ha consentito il passaggio alla fase successiva. Busato conclude la gara con il 7° posto.

LOTTA

Abraham Conyedo Ruano nella categoria 97 kg ha battuto il rumeno Albert Saritov negli ottavi di finale per 6-1. Nei quarti è stato battuto dallo statunitense Kyle Frederick Snyder 6 – 0. Frank Chiamizo questa volta non è riuscito a salire sul podio, come aveva fatto a Rio 2016, vincendo la medaglia di bronzo. L’azzurro impegnato nella finale per il terzo posto, nella categoria 74 kg, è stato sconfitto dallo statunitense Kyle Douglas Dake per 5 -0.

GINNASTICA RITMICA

Milena Baldassarri si è qualificata per la prova All Around. Al termine delle quattro rotazioni di qualificazione l’azzurra con 96.050 ha ottenuto il 6° posto in classifica. Non è riuscita ad entrare nelle prime dieci, invece, Alexandra Agiurgiuculese (nella foto CONI) che con 91.050 punti si è fermata al 15° posto.

GOLF

Al termine del terzo round del torneo femminile, Giulia Molinaro risale in 46esima posizione (+3). Lucrezia Colombotto Rosso, invece, è 56esima (+11).

CICLISMO

All’Izu Velodrome, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster si classificano all’ottavo posto nella madison (2 punti totali).

PALLANUOTO

La nazionale di Sandro Campagna è stata sconfitta 6 – 7 (2-2; 1-3; 2-0; 1-2) dagli Stati Uniti nell’incontro di classificazione. Gli azzurri disputeranno quindi l’ultima partita contro il Montenegro, battuto dalla Croazia 10-12, domenica 8 agosto per il 7°-8° posto.

PENTATHLON

Alice Sotero per soli 5 punti non è riuscita a raggiungere il podio. Il suo quarto posto con 1363 punti (terza la ungherese Kovacs 1368), ottenuto anche grazie all’ultima prova combinata corsa e tiro, eguaglia la migliore prestazione olimpica della disciplina al femminile che per prima ottenne Claudia Corsini ad Atene 2004. Elena Micheli ha concluso la gara al 33° posto con 1049 punti.