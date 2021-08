Olimpiadi Tokyo 2020: marcia d’oro di Stano, imprese di Paltrinieri e Rizza

Olimpiadi Tokyo 2020: Stano vince l’oro nella 20km di marcia. Gregorio Paltrinieri bronzo nella 10km di nuoto in acque libere. Canoa Sprint: Manfredi Rizza è d’argento nel K1 200. Tutti i risultati

Dalla 20km di marcia con il pugliese Massimo Stano arriva il settimo oro a Tokyo 2020 per l’Italia. Grande impresa a Sapporo, con l’atleta azzurro che ha sempre condotto la gara, staccando uno ad uno nel finale gli avversari del gruppetto di testa. I primi a cedere sono state le coppie di cinesi e spagnoli, poi Stano nel finale ha sfiancato i due giapponesi che si sono accontentati di argento e bronzo.

Ma le soddisfazioni azzurre non sono finite qui. Manfredi Rizza è medaglia d’argento nel K1 200. Sulle acque del Sea Forest Waterway l’azzurro cede soltanto all’ungherese Sandor Totka (35”035) e conquista il secondo posto (+0.045) davanti al britannico Liam Heath (+0.167). Con Rizza la canoa sprint italiana torna sul podio olimpico dopo 13 anni (Pechino 2008). Per l’Italia Team si tratta del 10° argento a Tokyo 2020. (foto Pagliaricci GMT Sport per il sito ufficiale del CONI).

Sempre nella canoa Samuele Burgo e Luca Beccaro si sono piazzati al 3° posto nella finale B del K2 1000. Gli azzurri avevano chiuso la semifinale al 5° posto.

Il bronzo di Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri stupisce ancora! L’azzurro conquista la seconda medaglia a Tokyo 2020 e, all’argento in vasca negli 800 sl, aggiunge il bronzo in acque libere ottenuto oggi nella 10 km. Una rimonta quella realizzata del nuotatore italiano sulle acque dell’Odaiba Marine Park che recupera 30 secondi agli avversari, si porta a ridosso dei primi e blinda il terzo posto del podio a +27.4 dal tedesco Florian Wellbrock, vincitore della medaglia d’oro in 1:48:33.7. Argento all’ungherese Kristof Rasovszky (+25.3). Quattordicesimo l’altro azzurro in gara, Mario Sanzullo.

Super Greg diventa così il primo azzurro ad aver conquistato ai Giochi una medaglia in vasca e una in acque libere (foto Mezzelani GMT Sport).

Nella sua bacheca olimpica ci sono ora l’oro nei 1500 sl a Rio 2016, l’argento negli 800 sl e il bronzo nella 10 km a Tokyo 2020.

Aggiorna le statistiche anche l’Italia del nuoto di fondo che oggi celebra la terza medaglia a cinque cerchi di tutti i tempi, la prima al maschile, dopo il bronzo di Martina Grimaldi a Londra nel 2012 e l’argento di Rachele Bruni a Rio 2016.

Tokyo 2020: i risultati degli italiani

ATLETICA

La staffetta 4×100 maschile conquista la finale con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Gli azzurri hanno fatto registrare il nuovo primato nazionale correndo in 37″95 e piazzandosi al 3°posto nella loro batteria. Con 42”84 anche la staffetta 4×100 femminile fa registrare il nuovo record italiano, ma ciò non basta a Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana per entrare in finale. Le azzurre chiudono la propria batteria al 6° posto, con il il 9° tempo complessivo. Eliminate le due azzurre in gara nel salto in alto: Elena Vallortigara non va oltre il 1,93, Alessia Trost si ferma a 1,90. Nel salto triplo Andrea Dallavalle chiude al 9° posto con 16,85, Emmanuel Ihemeje 11° con 16,52. Nel getto del peso l’italiano Zane Weir si classifica al 5° posto con 21,41, migliorando il proprio primato personale.

SKATEBOARDING

Alessandro Mazzara e Ivan Federico non riescono ad accedere alla finale del Park. Il primo ha chiuso la propria heat all’11° posto (65.25), il secondo al 17° (46.90).

LOTTA

Nella lotta libera Frank Chamizo accede alle semifinali della categoria – 74 kg. L’azzurro ha battuto all’esordio per 5-1 il georgiano Avtandil Kentchadze e poi Nei quarti l’azzurro ha poi battuto l’azero Turan Bayramov 3-1.

KARATE

Viviana Bottaro è in finale per il bronzo del kata femminile. L’azzurra si misurerà con la statunitense Sakura Kokumai. Nel kumite, categoria – 67 kg, Angelo Crescenzo è stato sconfitto all’esordio dal venezuelano Andres Eduardo Madera Delgado per 5-0. L’azzurro si è poi ritirato per infortunio.

TUFFI

Dalla piattaforma 10 metri Sarah Jodoin Di Maria chiude la semifinale al 14° posto (con 294.00).