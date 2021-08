Previsioni meteo 4 agosto 2021: ancora maltempo al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 4 agosto 2021: piogge e temporali sulle regioni settentrionali per l’arrivo di una nuova perturbazione, il caldo africano resiste al Sud

Italia ancora spaccata in due sotto il profilo meteo con il Nord Italia alle prese con il maltempo e il Sud assediato dal caldo africano. La giornata di oggi non farà eccezione con l’arrivo di una nuova perturbazione sulle regioni settentrionali accompagnata da piogge e temporali. Situazione stazionaria al Centro, mentre al meridione farà ancora molto caldo: aumenteranno anche le città da bollino rosso come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani le piogge raggiungeranno anche le regioni centrali mentre al Sud avremo un progressivo calo delle temperature e una breve rinfrescata. Già nel corso del prossimo weekend infatti una nuova rimonta anticiclonica potrebbe portare all’ennesima ondata di caldo di questa estate specie sulle aree centro-meridionali della nostra Penisola.

Intanto per oggi, mercoledì 4 agosto 2021, al Nord Italia instabilità al settentrione: al mattino piogge sparse sulle Alpi e in sconfinamento sulle alte pianure, qualche pioggia anche sulla Liguria e variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, più asciutto su Romagna e basse pianure venete. In serata ancora temporali al Nord-Est, piogge residue altrove.

Tempo per lo più asciutto sulle regioni centrali: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi.

In Toscana nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio con tempo per lo più asciutto. Nuvolosità in aumento a partire dalla serata con possibilità di locali piogge o acquazzoni sparsi durante le ore notturne prima sui settori settentrionali e poi in estensione a tutta la regione.

Al Sud al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo che si manterrà stabile e asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, possibili piogge isolate sulla Sardegna sud-orientale.

In Calabria al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie lungo le coste. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale aumento; massime in diminuzione al Nord e in aumento al Centro-Sud e Isole.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.