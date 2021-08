Previsioni meteo 2 agosto 2021: il caldo resiste solo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 2 agosto 2021: aria più fresca farà calare le temperature anche sulle regioni centrali, il caldo africano insiste al Sud e Isole maggiori

Il mese di agosto è iniziato con condizioni meteo all’insegna del maltempo al nord e del caldo africano al Centro e al Sud ma la svolta fresca è arrivata. In queste ore infatti aria più fresca porterà alla fine dell’ondata di caldo anche al Centro, mentre l’anticiclone continuerà ad insistere solo al meridione e sulle Isole Maggiori. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo in prevalenza stabile, ad eccezione di precipitazioni al Nord e parte dell’Emilia, e meno città da bollino rosso come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per tutta la settimana avremo ancora caldo africano al Sud e Isole maggiori, alle prese con l’emergenza incendi. Previsti picchi anche superiori ai +40°C specie su Sicilia e Sardegna. Il Nord e le regioni del Centro saranno invece più esposti a correnti fresche e instabili che nei prossimi giorni porteranno anche a piogge e temporali.

Intanto per oggi, lunedì 2 agosto 2021, al Nord Italia al mattino locali piogge anche intense su Alpi e Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle Alpi e Appennino settentrionale, più stabile sulla Pianura Padana con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata piogge e acquazzoni in sconfinamento verso le alte pianure, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo innocui addensamenti sui settori settentrionali della Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi specie sui settori Tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di stabilità ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio maggiori schiarite su settori peninsulari e Sicilia, nuvolosità irregolare sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità più compatta ma senza fenomeni sulla Sardegna.

Temperature minime in calo e massime in rialzo al Nord-Ovest e in diminuzione al Nord-Est. In calo al Centro e stazionarie sulle regioni meridionali.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.