Blackpink The Movie arriva nei cinema The Space

L’imperdibile evento musicale, Blackpink The Movie, dal 4 all’8 agosto arriva in tutte le sale The Space Cinema: le informazioni utili

Con sedici milioni di fan su Facebook, sette milioni di follower su Twitter, quaranta milioni di seguaci su Instagram e sessantatremila milioni di iscritti su YouTube, le Blackpink, il gruppo K-POP più famoso al mondo, arriva dall’4 fino all’8 agosto, su tutto il circuito The Space Cinema, con il film evento de “Blackpink The Movie”, diretto da Oh Yoon-Dong e Jung Su-yee.

Un evento imperdibile che celebra il quinto anniversario del debutto dell’eclettica band femminile, composto da Jisoo, Jennie, Rosè e Lisa. Di certo un regalo speciale per le BLINK’s – le fan appassionate delle Blackpink – che potranno godersi le migliori performance della loro band di successo.

In uscita in più di 100 nazioni in tutto il mondo, il film dedica momenti e sequenze alle star del gruppo K-POP, che vanta collaborazioni con star del calibro di Lady Gaga, Dua Lipa e Selena Gomez e che ha battuto il record per il video clip più visto, in sole 24 ore su YouTube e per ben due volte con: “Kill This Love” e “How You Like That”.

Interviste esclusive e uno speciale messaggio dedicato ai fan arricchiscono il film evento con retroscena e curiosità sulle quattro ragazze che, diventate ormai celebrità mondiali, grazie al loro talento che spazia tra canto, danza e rap, ormai sono contese anche nel settore della moda e del beauty.

Le prevendite per la visione del film sono già aperte e per saperne di più, sul sito di The Space Cinema c’è la scheda dettagliata di Blackpink The Movie. Per evitare file e assembramenti, The Space Cinema raccomanda e ricorda come sempre al pubblico l’acquisto dei biglietti online, su sito e app, anche se sarà sempre possibile comprarli al cinema.