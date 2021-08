Previsioni meteo 1 agosto 2021: il caldo ha le ore contate

Le previsioni meteo di oggi, domenica 1 agosto 2021: raggiunto il picco dell’ondata di caldo africano, nel corso della settimana calo delle temperature e piogge

Dopo un finale di luglio infuocato al Centro-Sud per la presenza dell’anticiclone di matrice nordafricana, anche agosto si apre con condizioni meteo estive. Nella giornata di oggi si raggiungerà infatti il picco di questa nuova ondata di calore, con 8 – Bari, Catania, Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste – città da bollino rosso come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Al Nord invece si sentiranno gli effetti di un vortice di bassa pressione che porterà a un calo delle temperature e al ritorno del maltempo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS al meridione il caldo insisterà ancora per tutta la settimana con picchi anche superiori ai +40°C su Sicilia e Sardegna. Andrà meglio al Nord, sulle regioni del Centro e parte di quelle centro-meridionali dove aria più fresca ricaccerà indietro l’anticiclone portando anche alla formazione di temporali pomeridiani.

Intanto per oggi, domenica 1 agosto 2021, al Nord Italia maltempo diffuso al mattino con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Romagna. Al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse su tutte le regioni con rovesci e temporali, asciutto sulla Romagna. In serata ancora tempo instabile con residue piogge su tutte le regioni e ancora asciutto sulla Romagna.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con locali piogge sulla Toscana, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo stabile con nubi sparse alternate ad ampi spazi di sereno su tutte le regioni, residue piogge su Umbria e Toscana. In serata tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana instabilità diffusa in mattinata con precipitazioni diffuse ed estese anche al pomeriggio; in serata il tempo migliorerà su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nubi sulla Sardegna con possibili piogge sui settori nord-occidentali dell’Isola, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

In Calabria ampi spazi di sereno nel corso delle ore mattutine e poi anche al pomeriggio su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in calo al Centro-Nord, stazionarie o in aumento al Sud.

