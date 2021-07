Previsioni meteo 30 luglio 2021: weekend con il caldo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 30 luglio 2021: ondata di caldo africano sull’Italia nel fine settimana con il picco che sarà raggiunto entro domenica

Come annunciato nei precedenti giorni, in questa seconda parte di settimana il campo di alta pressione tende a rinforzarsi sul Mar Mediterraneo, portando maggiore stabilità sull’Italia. L’ultimo weekend di luglio vedrà dunque una nuova ondata di caldo africano sulla nostra Penisola, a partire dalla giornata di oggi che trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature massime in aumento, e sono previste ancora città da bollino rosso e da bollino arancione come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Attenzione solo a possibili temporali di stampo pomeridiano sull’arco alpino.

Le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS mostrano il picco del caldo entro il prossimo fine settimana sulle regioni del Centro-Sud: domenica una saccatura depressionaria potrebbe portare un peggioramento al Nord Italia lambendo anche il Centro e determinando un calo delle temperature.

Intanto per oggi, venerdì 30 luglio 2021, al Nord Italia al mattino prevalenza tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge e temporali su Alpi e Prealpi con locale sconfinamento verso le pianure. In serata residue piogge al Nord-Est e arco alpino, asciutto sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Giornata del tutto stabile al Centro Italia: al mattino cieli sereni con isolate nubi basse sul litorale tra Toscana e Alto Lazio. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque e qualche nube sugli Appennini abruzzesi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino su gran parte della regione, qualche nube in più sui settori interni nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio.

Giornata tipicamente estiva al meridione: al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni, qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli prevalentemente sereni.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutti i settori della regione sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà stabile.

Temperature minime stabili o in lieve aumento, massime in lieve aumento al Centro-Nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.