Previsioni meteo 31 luglio 2021: 6 città da bollino rosso per il caldo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 31 luglio 2021: Italia divisa in due con una nuova ondata di maltempo al settentrione e caldo africano sulle regioni del Centro-Sud

Il mese di luglio si avvia alla conclusione con condizioni meteo all’insegna del maltempo al Nord e del caldo africano al Centro-Sud abbracciato ancora da un robusto campo di alta pressione. Oggi saranno 6 – Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste – le città da bollino rosso come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Domani saliranno invece a 8, con Bari e Catania. Discorso opposto al settentrione, nel mirino ancora una volta di piogge e temporali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per l’intero fine settimana ci sarà da soffrire per il caldo su tutto il Centro-Sud: attesi picchi anche superiori ai +40°C su Sicilia e Sardegna, mentre al Nord e Toscana il protagonista sarà il maltempo. Una saccatura depressionaria porterà infatti un peggioramento ma anche un deciso calo delle temperature che per la prossima settimana si preannunciano ancora infuocate ma soltanto sulle regioni del Sud e Isole Maggiori.

Intanto per oggi, sabato 31 luglio 2021, al Nord Italia tempo in graduale peggioramento: al mattino isolate piogge sulle Alpi, cieli in prevalenza sereni altrove. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sui rilievi, con qualche sconfinamento sulle pianure. Cieli ancora sereni su Emilia Romagna e delta del Po. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con precipitazioni estese alla Liguria.

Giornata del tutto stabile sulle regioni centrali: al mattino ampi spazi di sereno; al pomeriggio nessuna variazione attesa, con ancora cieli del tutto sereni. In serata aumento della nuvolosità sulle coste Tirreniche; nubi in estensione sui restanti settori nella notte.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata ancora tempo stabile con nuvolosità in arrivo a partire dalle zone costiere.

Tutto sole al meridione, salvo locali eccezioni: al mattino assenza di nuvolosità su tutti i settori; al pomeriggio velature in transito sulla Sardegna, ancora sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare sulla Sardegna, dove nella notte saranno possibili isolate piogge.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata non vi saranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione da Nord a Sud.

