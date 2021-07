Previsioni meteo 28 luglio 2021: Italia sempre divisa in due

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 28 luglio 2021: prosegue la fase di caldo al Centro-Sud con l’anticiclone, ancora instabilità sulle regioni del Nord

Il mese di luglio si avvia alla conclusione con uno scenario meteo cristallizzato ormai da giorni. Mentre infatti il Nord continua a fare i conti con l’instabilità pomeridiana, al Centro e al Sud sono il caldo e l’afa a dominare la scena. La giornata di oggi non farà eccezione: sulle regioni settentrionali avremo ancora temporali pomeridiani e locali grandinate. Al Centro-Sud ancora protagonisti caldo e afa con città da bollino rosso e da bollino arancione come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS sulle aree centro-meridionali della nostra Penisola il caldo insisterà almeno fino alla fine di Luglio. Ancora piuttosto incerta la situazione sull’avvio di agosto, anche se il modello europeo sembra allinearsi a GFS per una fase più dinamica, con il progressivo cedimento dell’anticiclone e il ritorno del maltempo su tutto il Nord e il Centro Italia.

Intanto per oggi, mercoledì 28 luglio 2021, al Nord Italia ancora instabilità sulle regioni settentrionali: al mattino piogge e temporali sui settori alpini e prealpini con locale sconfinamento sulle aree adiacenti e qualche pioggia sulla Liguria, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, più stabile in Emilia Romagna. Migliora in serata ma con residue piogge su Alpi e Prealpi e con locale sconfinamento.

Giornata stabile al Centro Italia: al mattino qualche nube in transito senza fenomeni associati. Al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo, con ancora assenza di precipitazioni e cieli poco nuvolosi. Ampie schiarite in arrivo in serata con cieli sereni ovunque.

In Toscana condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi al mattino su gran parte della regione ed anche nel corso delle ore pomeridiane con possibili locali piogge sui settori settentrionali della regione. Cieli sereni nelle ore serali sulla costa e sulle zone interne.

Giornata soleggiata al meridione: al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo, salvo qualche nube nelle zone interne ma sempre con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di bel tempo su tutti i settori, con cieli in prevalenza sereni.

In Calabria giornata caratterizzata con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sulla costa e sulle zone interne.

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione e massime stazionarie.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.