Previsioni meteo 25 luglio 2021: Italia divisa in due

Le previsioni meteo di oggi, domenica 25 luglio 2021: piogge e temporali sulle regioni del Nord, ondata di caldo africano al Centro e al Sud

Italia divisa in due sotto il profilo meteo in questi ultimi giorni del mese di luglio. Mentre infatti il Nord continua ad essere lambito da correnti instabili che anche nella giornata di oggi porteranno piogge e temporali pomeridiani, al Centro e al Sud è il caldo africano il grande protagonista. Un robusto promontorio anticiclonico continuerà a soffiare aria calda e un aumento delle città da bollino rosso e da bollino arancione come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’ondata di caldo non darà tregua per diversi giorni alle regioni centro-meridionali. Mentre al Centro-Nord almeno fino a mercoledì il caldo sarà sopportabile, al Centro-Sud avremo temperature ben oltre le medie stagionali. L’anticiclone nordafricano potrebbe resistere almeno fino al prossimo weekend, quando in alcune aree del meridione potrebbero essere raggiunte temperature record.

Intanto per oggi, sabato 24 luglio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto salvo piogge sparse sulle Alpi e sul Piemonte. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’arco alpino con piogge e temporali localmente anche intensi e con sconfinamenti su Piemonte e Lombardia, asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare in transito. In serata ancora piogge e temporali sull’arco alpino e in sconfinamento fino alle pianure specie di Nord-Ovest.

Al Centro al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio nessuna variazione con ancora cieli irregolarmente nuvolosi per addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità in transito.

In Toscana tempo generalmente asciutto nella giornata con nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori della regione nella mattinata e poi anche al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni, maggiori addensamenti sulla Sardegna con possibili piogge isolate. Al pomeriggio non avremo variazioni di rilievo con tempo stabile ma cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi ovunque.

In Calabria ampi spazi di sereno nel corso della giornata su tutti i settori della regione; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con cieli sereni sulla costa e sulle zone interne.

Temperature minime e massime stabili o in calo al Nord, stazionarie o in rialzo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.