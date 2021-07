Previsioni meteo 23 luglio 2021: torna il caldo africano

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 23 luglio 2021: anticiclone in rinforzo sull’Italia, temperature massime e afa in aumento nel weekend

Condizioni meteo estive sull’Italia in questo inizio di weekend che sarà caratterizzato dal ritorno del grande caldo sull’Italia. Dopo un inizio di settimana con temperature inferiori alle medie del periodo e piogge, un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana si è allungato infatti sulla nostra Penisola dove si registra tempo stabile e soleggiato ma anche temperature in graduale aumento. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni o poco nuvolosi e valori termici in ulteriore rialzo. Attenzione ancora una volta a possibili temporali pomeridiani sull’arco alpino e lungo l’Appennino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel fine settimana il tempo risulterà stabile e aumenterà anche il caldo. Il picco di questa nuova ondata di calore sarà raggiunto tra domenica e lunedì quando sono attese temperature anche superiori ai +40°C in alcune aree del Paese. L’ondata di caldo sarà piuttosto breve al Centro-Nord, dove le temperature scenderanno già a metà della prossima settimana, accompagnate da piogge e temporali. Discorso diverso al Sud, dove caldo e afa non daranno tregua.

Intanto per oggi, venerdì 23 luglio 2021, al Nord Italia al mattino qualche pioggia tra Friuli e Veneto, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità su Alpi e Appennino settentrionale con locali acquazzoni e temporali, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con tempo asciutto ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi.

Tempo stabile al mattino sul Centro Italia con cieli sereni su tutte le regioni. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sulla dorsale appenninica con possibilità di isolati temporali, più asciutto altrove. Si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque in serata.

In Toscana sole prevalente nel corso della mattinata su tutta la regione; nubi in aumento al pomeriggio sui settori interni ove si attendono piogge sparse. Tempo asciutto nelle ore serali su tutti i settori.

Sole prevalente al mattino sulle regioni meridionali e sulle Isole mentre al pomeriggio avremo nuvolosità in sviluppo sui settori interni Peninsulari con qualche locale acquazzone o temporali, completamente sereno sulle Isole. Ampi spazi di sereno dalla serata su tutte le regioni.

In Calabria tempo generalmente stabile nella giornata con sole prevalente su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio, possibili isolati temporali sulla Sila nelle ore pomeridiane. Asciutto in serata sulla costa e sulle zone interne.

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione e massime stazionarie o in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.