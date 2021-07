Olimpiadi Tokyo 2020: Boari nella storia, i risultati di oggi

Olimpiadi Tokyo 2020: Lucilla Boari conquista un bronzo storico nel tiro con l’arco. Al via l’atletica, ecco tutti i risultati di oggi

Settima giornata di gare ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. Dopo quelli di ieri, ecco i risultati degli azzurri dell’Italia Team.

TIRO CON L’ARCO

Lucilla Boari conquista il bronzo olimpico e fa la storia del tiro con l’arco italiano. Non era mai successo infatti nella storia dei Giochi Olimpici che un’arciera azzurra conquistasse una medaglia a cinque cerchi. È accaduto a Tokyo 2020 con Lucilla che, nella finale per il terzo posto, ha battuto nettamente 7-1 la statunitense Mackenzie Brown. Nel suo percorso verso la medaglia di bronzo, l’azzurra aveva ceduto in semifinale 6-0 all’atleta del comitato olimpico russo Elena Sipova, mentre aveva sconfitto per 6-2 la cinese Jiaxin Wu e superato ai quarti di finale 6-5, dopo lo spareggio (10-9), la bielorussa Hanna Marusava.

Il tiro con l’arco tricolore torna alla medaglia olimpica dopo 9 anni (oro a squadre maschile a Londra 2012). Per l’Italia Team si tratta, invece, della 20esima medaglia a Tokyo 2020.

SPORT EQUESTRI

Vittoria Panizzon in sella a Super Cillious è la prima delle tre azzurre dell’Italia Team di Concorso Completo ad entrare nel rettangolo dell’Equestrian Park. L’amazzone italiana ha concluso la sua prova con 38.70 punti negativi. Vittoria e Super Cillous hanno eseguito una buona prima parte della gara soprattutto in tutti i movimenti al trotto. La ripresa è stata poi penalizzata nel suo complesso nella parte al galoppo, dove è arrivata qualche imprecisione.

CANOTTAGGIO

L’azzurro Gennaro Di Mauro, impegnato nel singolo maschile, ha chiuso all’8° posto (2° la finale B).

BEACH VOLLEY

Nell’ultimo impegno in programma Adrian Carambula ed Enrico Rossi sono stati battuti 2-1 dai canadesi Heidrich-Gerson.

PUGILATO

Si interrompe agli ottavi il cammino di Rebecca Nicoli nella categoria -60 kg. L’azzurra e stata sconfitta 5-0 dall’irlandese Kellie Anne Harrington.

ATLETICA

Al via il programma dell’atletica a Tokyo 2020. Gianmarco Tamberi (foto sito ufficiale CONI), con la misura di 2.28, ha conquistato la qualificazione per la finale del salto in alto, 26° Stefano Sottile. Due azzurri nella finale olimpica dei 3000 siepi. Ce la fanno Ahmed Abdelwahed (con qualificazione diretta, terzo nella seconda batteria) e Ala Zoghlami, capace dell’ottavo tempo complessivo, mentre non passa il turno Osama Zoghlami. Elena Bello accede alle semifinali degli 800 metri. L’azzurra ha chiuso la propria batteria al 5° posto correndo in 2’01″07, tempo utile per il ripescaggio. Nel disco niente da fare per Giovanni Faloci: il 57,33 vale il quattordicesimo posto nel gruppo, e purtroppo solo il ventinovesimo complessivo. Si qualifica alla semifinale dei 400hs Alessandro Sibilio in 49.11. Anna Bongiorni con 11.35 si piazza terza e ottiene l’accesso diretto alla semiifinale dei 100 m. Eliminata Vittoria Fontana in 11.53.

SCHERMA

L’Italia della spada maschile – formata da Marco Fichera, Enrico Garozzo e Andrea Santarelli – è stata sconfitta ai quarti dalla rappresentativa del comitato olimpico russo con il punteggio di 45-34. Gli azzurri, con in pedana anche Gabriele Cimini, sono stati poi battuti anche dall’Ucraina per 45-39 per il 5-8° posto.

NUOTO

All’Aquatics Centre di Tokyo, Margherita Panziera è stata eliminata nella semifinale dei 200 dorso. L’azzurra ha chiuso al 9° posto in 2:09.54.

CANOA KAYAK

Al Kasai Canoe Slalom Centre, Giovanni de Gennaro manca la finale del K1 slalom. L’azzurro ha chiuso al 14° posto con 100.23.

VELA

Al termine delle dieci prove in programma Silvia Zennaro (9-13) occupa il sesto posto nella generale, a 5 punti dal terzo posto, e disputerà domenica 1 agosto la Medal Race. Salgono in nona posizione Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (9-4) nel 470 maschile mentre si attestano al decimo posto Elena Berta e Bianca Caruso (8-16) nel 470 femminile.