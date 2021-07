Olimpiadi Tokyo 2020: giornata d’oro per l’Italia, i risultati

Olimpiadi Tokyo 2020: nel canottaggio medaglia d’oro per Valentina Rodini e Federica Cesarini, Oppo e Ruta vincono il bronzo. Impresa di Paltrinieri (argento) nel nuoto

Sesta giornata di gare ai Giochi di Tokyo 2020 e dopo quelle di ieri arrivano altre medaglie per la spedizione azzurra. Ecco i risultati di oggi dell’Italia Team.

CANOTTAGGIO

Valentina Rodini e Federica Cesarini sono nell’olimpo del canottaggio! Sulle acque del Sea Forest Waterway le due azzurre spingono il doppio PL azzurro davanti a tutte e tagliano il traguardo in 6:47.54 conquistando la medaglia d’oro davanti alla Francia (+0.14) e all’Olanda (+0.49). E’ il primo oro nella storia del canottaggio azzurro femminile. (foto Pagliaricci GMT Sport per il sito ufficiale del CONI).

Il secondo bronzo del canottaggio a Tokyo 2020 è merito di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta che portano il doppio PL azzurro sul terzo gradino del podio dietro a Irlanda, oro olimpico in 6:06.43, e Germania (6:07.29). I due azzurri hanno tagliato il traguardo a +7.87 dagli irlandesi.

Al Sea Forest Waterway, Giovanni Abagnale e Vincenzo Abbagnale portano il due senza azzurro al quinto posto nella Finale B, 11° complessivo. Al femminile, sempre in Finale B, sesta posizione, 12esima complessiva, per Kiri Tontodonati e Aisha Rocek. Manca la Finale A Gennaro di Mauro, quarto nella semifinale del singolo (in 6:50.19).

NUOTO

Gregorio Paltrinieri torna sul podio olimpico! Dopo l’oro di Rio 2016 nei 1500 sl, l’azzurro butta il cuore oltre l’ostacolo e, nonostante la condizione non ottimale, guida a lungo nella finale degli 800 sl disputata al Tokyo Aquatics Centre e conquista una medaglia d’argento che vale tanto. L’azzurro, 2° al traguardo a +0.24 dallo statunitense Robert Finke (7:41.87), dopo una gara all’attacco riesce a tenere dietro almeno l’ucraino Mykhailo Romanchuk (+0.46). L’argento è suo. Contro la sfortuna e contro tutto .

Nella finale dei 100 sl disputata al Tokyo Aquatics Centre, Alessandro Miressi ha chiuso al 6° posto (in 47″86) a +0.84 dall’oro olimpico Caeleb Dressel.

PALLAVOLO

Continua il cammino dell’Italvolley femminile. All’Ariake Arena di Tokyo le azzurre di Mazzanti hanno battuto 3-0 l’Argentina (25-21 25-16 25-15) e restano a punteggio pieno nel girone B quando mancano due partite.

SCHERMA

L’Italia del fioretto femminile è stata sconfitta dalla Francia in semifinale. Martina Batini, Arianna Errigo e Alice Volpi sono state battute con il punteggio di 45-43. In precedenza si erano imposte sull’Ungheria con il punteggio di 45-32.

CICLISMO Giacomo Fantoni è stato eliminato nella gara del BMX racing. L’azzurro ha chiuso le tre run al quinto posto.

TIRO A VOLO

Silvana Stanco accede alla finale del Trap in terza posizione con 121+3. Eliminata, invece, la portabandiera Jessica Rossi, ottava con 119 piattelli.

PUGILATO

Si interrompe il percorso olimpico di Giordana Sorrentino. L’azzurra è stata sconfitta 5-0 dalla cinese Taipei Hw Huang, nel tabellone dei 16 della categoria -51 kg.

TIRO CON L’ARCO

Lucilla Boari, supera Chiara Rebagliati nel derby azzurro con il punteggio di 6-4 e accede agli ottavi dove affronterà la bielorussa Hanna Marusava.