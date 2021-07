Olimpiadi Tokyo 2020, i risultati di oggi: altre medaglie per l’Italia

Olimpiadi Tokyo 2020: arrivano altre medaglie per l’Italia da scherma, canottaggio e boxe femminile. Nuoto: Pellegrini chiude al settimo posto. Tennis: fuori Fognini e Giorgi

Un’altra giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la spedizione azzurra che continua a raccogliere medaglie dopo quelle dei giorni scorsi. Ecco tutti i risultati di oggi.

PUGILATO

Grande prestazione di Irma Testa sul ring del Kokugikan Arena di Tokyo nella categoria 57 kg. Con un verdetto unanime (5-0) l’azzurra ha battuto la canadese Caroline Veyre. L’incontro, sulla distanza olimpica delle tre riprese, è stato sempre dominato dalla atleta di Torre Annunziata. Con grande mobilità di gambe e precisi colpi al volto e al corpo Irma non ha dato alcun dubbio alla giuria.

Ora dovrà affrontare l’incontro di semifinale che da già sapore di medaglia perché nel pugilato non si disputa la finale per il terzo posto ma si assegnano due bronzi. Per Irma Testa però c’è un solo risultato vincere e andare alla finalissima per l’oro.

SCHERMA

Gli azzurri della sciabola sono in finale nel torneo a squadre. Luigi Samele, Enrico Berre, Luca Curatoli e Aldo Montano (foto Ferraro GMT Sport per il sito ufficiale del CONI) hanno sconfitto l’Ungheria con il punteggio di 45-43.

NUOTO

Al Tokyo Aquatics Centre, Federico Burdisso non si è lasciato impressionare dall’ungherese Kristof Milak che nei 200 farfalla ha stabilito il nuovo primato olimpico e già detentore del record mondiale. L’azzurro con una gara regolare ma efficace ha conquista la medaglia di bronzo con il tempo di 1’54″45. L’unghrese si è aggiudicato la gara fermando il cronometro a 1’51″25. Al secondo posto si è classificato il giapponese Tomoru Honda.

Alessandro Miressi conquista la finale dei 100 sl con il terzo tempo di giornata: 47”52. Thomas Ceccon chiude 12° (48”05). Simona Quadarella nella prima gara olimpica dei 1500 metri non è riuscita a bissare il successo mondiale 2019 ed ha terminato la gara al 5° popsto con il tempo di 15’53″97. L’oro olimpico va alla statunitense Kathleen Ledecky (15:37.34) davanti alla connazionale Sullivan (15:41.41) e alla tedesca Kohler (15:42.91). Quinto posto per la staffetta maschile 4×200 sl. Stefano Ballo, Matteo Ciampi, Filippo Megli, Stefano Di Cola hanno fatto registrare il tempo 7’03″24.

CANOTTAGGIO

Il quattro senza maschile, con l’equipaggio azzurro rimaneggiato a causa della positività da Covid-19 di Bruno Rosetti, ha conquistato la medaglia di bronzo. Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, in accordo con il CONI, ha rivisto la formazione immettendo Marco Di Costanzo, proveniente dal due senza, che insieme a Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino ha realizzato una grande impresa.

Gli azzurri si staccano dai blocchi di partenza in maniera perfetta e iniziano subito ad alzare ilo ritmo di colpi per prendere il passo giusto. Tutte le barche sono allineate ancora a duecento metri con l’Australia davanti alle altre. Al passaggio del primo rilevamento l’Australia conduce seguita da Romania e Gran Bretagna con l’Italia attardata. Al passaggio dei 1000 metri l’Australia ha già preso il largo, ma alle sue spalle la Gran Bretagna, la Romania e l’Italia risalita dall’ultima posizione con Vicino che preme sull’acceleratore. Australia e Gran Bretagna per le prime due posizioni ma l’Italia è quarta attaccata alla Romania al passaggio dei 1500 metri. L’Italia attacca con cuore e determinazione e fiacca la Romania in una punta a punta e attacca la Gran Bretagna che per soli 5 centesimi vince l’argento davanti all’Italia che si conferma di bronzo.

Il quattro di coppia, con Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi, Stefania Gobbi, ha concluso la gara classificandosi al quarto posto (6’13″33). L’altra finale A in programma riguarda il 4 di coppia con Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili che ha concluso al 5° posto la regata in 5’37″29.Il doppio femminile con Alessandra Patelli e Chiara Ondoli ha disputato invece la finale B chiudendo al 3° posto (6’58″88). Quattro barche hanno disputato le semifinali. Il doppio PL femminile (Valentina Rodini, Federica Cesarini) ha vinto la semifinale quanlificandosi per la Finale A. La stessa barca condotta da Stefano Oppo e Pietro Ruta si è qualificata per la finale A grazie al secondo posto.Il due senza, con l’inserimento di Vincenzo Abbagnale insieme a Giovanni Abagnale, ha chiuso al 5° posto e disputerà la finale B. Il due senza senior di Kiri Tontodonati e Aisha Rocek ha finito la gara al 6° posto e disputerà la finale B.

JUDO

Alice Bellandi è ai ripescaggi della categoria -70 kg. L’azzurra è stata sconfitta ai quarti da Sanne van Dijke. In precedenza la judoka italiana aveva superato la marocchina Assmaa Niang e la svedese Anna Bernholm. Nei -90 kg Nicholas Mungai è stato eliminato dall’uzbeko Davlat Bobonov.

TENNIS

Fabio Fognini è stato eliminato agli ottavi dal russo Daniil Medvedev che si è imposto 2-6, 6-3, 6-2. Niente da fare nemmeno per Camila Giorgi. L’azzurra è stata sconfitta 6-4 6-4 nei quarti di finale dall’ucraina Elina Svitolina.

CICLISMO

Elisa Longo Borghini ha chiuso al decimo posto la cronometro individuale femminile. Oro all’olandese Van Vleuten,argento alla svizzera Reussen e bronzo all’olandese Van der Breggen.