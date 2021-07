Olimpiadi Tokyo 2020: Centracchio è bronzo, storica Pellegrini

Olimpiadi Tokyo 2020, tutti i risultati degli italiani: Maria Centracchio bronzo nel Judo, Federica Pellegrini in finale dei 200sl per la quinta volta consecutiva ai Giochi

Quarto giorno ufficiale di gare per l’Italia Team che ai Giochi di Tokyo 2020 continua a ottenere medaglie dopo quelle dei primi tre giorni. Ecco i risultati di oggi degli italiani.

NUOTO

Al Tokyo Aquatics Centre Federica Pellegrini (foto Mezzelani GMT Sport per il sito ufficiale del CONI) entra nella storia diventando l’unica nuotatrice ad aver conquistato la finale nella stessa specialità in 5 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. L’azzurra accede alla finale dei 200 sl con il settimo tempo (1:56.44). Nella finale dei 100 dorso Thomas Ceccon chiude ai piedi del podio (con il tempo di 52″30, nuovo record italiano) nella gara vinta dal nuotatore del comitato olimpico russo Evgeny Rylov (51″98) davanti al compagno di squadra Kliment Kolesnikov (+0.02) e allo statunitense Ryan Murphy (+0.21). Settima Martina Carraro nei 100 rana in 1:06.19 nella finale vinta dalla statunitense Lydia Jacoby (1:04:95). Federico Burdisso centra la finale dei 200 farfalla con il quarto tempo di giornata (1:55.11), 15° posto per Giacomo Carini (1:55.95). Sara Franceschi e Ilaria Cusinato hanno chiuso la semifinale dei 200 misti al 13° e 14° posto in 2:11.71 e 2:12.10.

JUDO

Maria Centracchio porta l’Italia Team in doppia cifra: porta la firma della judoka la decima medaglia tricolore ai Giochi di Tokyo. L’azzurra ha vinto il bronzo nei -63 kg, vincendo la sfida per il podio contro l’olandese Juul Franssen al golden score.

La Centracchio aveva iniziato il suo cammino, battendo per ippon la Nomenjanahary (Madagascar), prima di superare – sempre per ippon dopo aver sfoggiato un waza ari – l’ungherese Ozabas e la polacca Agata Ozdoba-Blach al golden score. Si era arresa solo all’olimpionica slovena Tina Trstenjak in semifinale (ippon).

TRIATHLON

Buon risultato di Alice Betto che all’Odaiba Marine Park chiude al 7° posto a 2’46 dalla medaglia d’oro, l’atleta delle Bermuda Flora Duffy (1:55.36). Ventesima Verena Steinhauser, ritirata invece Alice Olmo.

BEACH VOLLEY

Allo Shiokaze Park Paolo Nicolai e Daniele Lupo battono 2-0 (21-19, 21-16) la coppia giapponese formata da Yusuke Ishijama e Katsuhiro Shiratori e accedono alla fase ad eliminazione diretta.

SCHERMA

Sarà la finale per il terzo posto quella che l’Italia di spada femminile affronterà nelle prossime ore. Le azzurre Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria, dopo aver superato la rappresentativa del comitato olimpico russo per 33-31, in semifinale sono state sconfitte dell’Estonia 42 a 34

TIRO CON L’ARCO

Allo Yumenoshima Park Archery Field Mauro Nespoli ha sconfitto prima lo sloveno Ziga Ravnikar 6-0 nel tabellone dei 32esimi e poi il kazako Denis Gankin (6-2 il punteggio) accedendo agli ottavi, in programma il 31 luglio.

PUGILATO

Nel turno preliminare della categoria -60 kg Rebecca Nicoli supera 4-1 la messicana Esmeralda Falcon Reyes. Angela Carini nella categoria -69 kg è stata sconfitta ai punti dalla cinese di Taipei Nien-Chin Chen 3-2

CANOA SLALOM

Per un momento Stefanie Horn ha sperato di salire sul podio di Tokyo 2020. Dopo aver chiuso al quarto posto, senza penalità, la semifinale sul difficile tracciato di Kasai Slalom Centre con il tempo di 108,52, in finale l’azzurra ha subito 2 secondi di penalità (106.93) ed ha concluso ancora al quarto posto.

PALLANUOTO

Un pareggio 6-6 (1-1;1-1 ; 0-4; 4-0) ha posto fine alla sfida tra Italia e Grecia nella seconda giornata del girone A. Il Settebello del Ct Campagna ha recuperato una gara che nel terzo periodo sembrava compromessa. Dopo i primi due quarti finiti in parità (2-2) la Grecia ha aumentato il bottino staccando gli 4 reti gli azzurri. Preonta nell’ultimo quarto la reazione di Figliori e compagni riusciti a riequilibrare le sorti dell’incontro.

BASKET 3×3

La rappresentativa della Russia ha battuto l’Italia femminile 17-9 ma la qualificazione ai quarti di finale per le azzurre era già pronta. Prossima avversaria al Cina.

TENNIS

Camila Giorgi ha battuto Karolina Pliskova (Rep. Ceca) 64-62. Con questa vittoria Camila passa ai quarti di finale dove affronterà l’ucraina Elina Svitolina.