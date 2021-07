Dilemma torna con il singolo “Little Liars”

Dilemma ci propone “Little Liars” un altro singolo di provocazione, con un testo profondo. Il brano è disponibile negli stores digitali e in radio

Dopo il successo di “I don’t wanna smile”, Dilemma ci propone “Little Liars” un altro singolo di provocazione, con un testo profondo. “Little Liars” (piccoli bugiardi) è rivolto a quanti pensano di doversi adattare e modificare per somigliare a qualcun altro, per essere semplicemente accettati dal gruppo. Da qui l’esortazione a liberarsi di maschere, di quel falso io di cui non abbiamo bisogno realmente.

“Little Liars” è un brano dalle sonorità indie rock, con una chitarra elettrica che segue la voce fino a sfociare, nel finale, in un assolo e un sound che può essere ricollegato ad una marcia. Questo aspetto è enfatizzato proprio nel ritornello ed assume una valenza metaforica, in sinergia con il testo: è la marcia dei Little Liars, i soldatini obbedienti, che seguono le ombre di terze persone, presumibilmente leader che ne condizionano i comportamenti.

Un argomento niente affatto estraneo all’attualità, dove è chiaro ogni giorno come la logica del branco, accentuata dal potere dei social media, sia pericolosa per i più giovani e alimenti non solo un certo conformismo, ma perfino fenomeni gravissimi, quali il bullismo e l’autolesionismo.

L’arrangiamento del Maestro Giancarlo Prandelli è riuscito, insieme alle parole di Dilemma, a realizzare un brano evocativo e potente, che racchiude in sé le potenzialità per diventare una sorta di inno dei più giovani.

Autore del testo: Gaia Parzani

Compositore musica: Giancarlo Prandelli

Recording- Mixing – Masterig @ GNE Records (Brescia) by Giancarlo Prandelli

Editing programmazioni Mastering presso GNERECORDS Italy

Edizioni: Musicaviva

Label: GNERECORDS

Artwork: GNERECORDS

Image – Communication: GNERECORDS Italy

Ph: Giulia Strazzabosco

