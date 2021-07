Previsioni meteo 26 luglio 2021: caldo e afa al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 26 luglio 2021: Italia ancora divisa in due con temporali pomeridiani al Nord e l’anticiclone che insiste al Centro-Sud

Condizioni meteo tipicamente estive con temperature però ben oltre la media su gran parte del Centro e del Sud Italia, dove un robusto anticiclone di matrice nordafricana continua ad essere protagonista. Discorso diverso al Nord, dove piogge e temporali pomeridiani sono stati il tratto distintivo del weekend appena trascorso. La giornata di oggi non vedrà variazioni di rilievo, con le regioni centro-meridionali della nostra Penisola interessate dal caldo e diverse città da bollino rosso e da bollino arancione come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Al settentrione non mancheranno invece temporali tra pomeriggio e sera.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS le regioni centro-meridionali dovranno fare i conti con caldo e afa almeno fino alla fine del mese. Si preannuncia dunque un’altra settimana rovente al Centro-Sud, mentre il Nord continuerà ad essere lambito da correnti più fresche che manterranno le temperature su valori sopportabili. L’inizio di agosto potrebbe essere invece più dinamico, con il progressivo cedimento dell’anticiclone e il ritorno del maltempo su tutto il Nord e il Centro Italia. Serviranno però ulteriori conferme durante questa settimana.

Intanto per oggi, lunedì 26 luglio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su Alpi, Liguria e localmente sulla Pianura Padana più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con piogge e temporali sparsi anche di forte intensità, più asciutto sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi; maltempo anche nelle ore notturne.

Al Centro al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori, con locali piogge tra Toscana, Lazio e Umbria. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse sulle regioni centrali.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi, isolate piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito, maggiori addensamenti sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo al Nord, in aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.