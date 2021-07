Previsioni meteo 24 luglio 2021: caldo da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, sabato 24 luglio 2021: ondata di caldo africano sull’Italia nel fine settimana con città da bollino rosso e arancione

Come annunciato da giorni, una nuova ondata di caldo africano è arrivata sull’Italia dove in queste ore si registrano condizioni meteo all’insegna della stabilità. Nella giornata di oggi il tempo risulterà dunque stabile ma con caldo in ulteriore aumento con l’anticiclone africano. Perugia sarà l’unica città da bollino rosso. Cinque invece le città da bollino arancione come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: Bologna, Firenze, Frosinone, Rieti e Roma. Possibili temporali pomeridiani interesseranno invece le zone alpine con locali sconfinamenti in quelle prealpine.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il picco di questa nuova ondata di calore sarà raggiunto tra domani e lunedì. Attese nuove città da bollino rosso e arancione, con temperature che localmente potranno superare anche i +40°C. L’ondata di caldo terminerà sulle regioni del Centro-Nord già a metà della prossima settimana, quando torneranno anche piogge e temporali. Caldo e afa non daranno invece tregua al Sud almeno fino al prossimo weekend.

Intanto per oggi, sabato 24 luglio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità in transito al Nord ma con locali piogge solo sulle Alpi occidentali. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con piogge e temporali in formazione sulle Alpi ma in movimento anche verso le alte pianure. Graduale esaurimento dei fenomeni in nottata.

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli che saranno però poco o irregolarmente nuvolosi per innocui addensamenti in transito specie su Toscana, Umbria e Marche. Nessuna variazione nelle ore serali.

In Toscana qualche nube in transito in mattinata, mentre al pomeriggio la nuvolosità si farà più compatta senza dar luogo a fenomeni. Irregolarmente nuvoloso anche in serata.

Tempo stabile grazie all’alta pressione al Sud Italia dove i cieli saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche nelle ore serali con ampie schiarite.

In Calabria giornata caratterizzata da sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sulla costa e sulle zone interne.

Temperature minime stazionarie e massime in generale rialzo su tutta la Penisola.

