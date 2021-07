Previsioni meteo 22 luglio 2021: verso un weekend infuocato

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 22 luglio 2021: bel tempo sull’Italia con l’anticiclone, nel fine settimana attesa un’ondata di caldo africano

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato sull’Italia in quest’ultima fase del mese di luglio grazie all’anticiclone che da alcuni giorni si sta allungando sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo dunque poche variazioni, con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo in graduale aumento. Attenzione soltanto a possibili temporali pomeridiani sull’arco alpino e lungo tutto l’Appennino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per tutto il prossimo fine settimana il tempo risulterà in prevalenza stabile, ad eccezione di possibili temporali di stampo pomeridiano sui rilievi. Aumenterà anche il caldo, con il picco che sarà raggiunto tra domenica e lunedì quando sono attese temperature anche superiori ai +40°C in alcune aree del Paese. L’ondata di caldo sarà piuttosto breve al Centro-Nord, dove le temperature inizieranno a calare già a metà della prossima settimana mentre al meridione caldo e afa continueranno.

Intanto per oggi, giovedì 22 luglio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità in transito ma con fenomeni sparsi solo sui settori alpini. Instabilità ancora sulle Alpi al pomeriggio con acquazzoni o isolati temporali, più asciutto su coste e pianure. Migliora in serata salvo residue piogge al Nord-Est.

Tempo stabile al mattino sul Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sulla dorsale appenninica con possibilità di isolati temporali, più asciutto altrove. Si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque in serata.

In Toscana ampi spazi di sereno in mattinata su tutta la regione, aumento delle nubi al pomeriggio sui settori interni ove non si escludono locali piogge. Tempo stabile in serata con cieli sereni sulla costa e sulle zone interne.

Sole prevalente al mattino sulle regioni del Sud mentre al pomeriggio avremo nuvolosità in sviluppo sui settori interni Peninsulari con qualche acquazzone o temporali possibile. Ampi spazi di sereno dalla serata.

In Calabria tempo stabile per gran parte della giornata con sole prevalente al mattino su tutti i settori, possibili temporali pomeridiani sulla Sila. In serata il tempo sarà asciutto con ampi spazi di sereno su tutta la regione.

Temperature minime in lieve aumento e massime stazionarie o localmente in calo al Nord.

