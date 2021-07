Previsioni meteo 20 luglio 2021: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, martedì 20 luglio 2021: bel tempo su tutte le regioni italiane con l’anticiclone e caldo di nuovo in aumento

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste ore dopo l’intensa ondata di maltempo che nello scorso fine settimana ha causato anche gravi danni. Dalla giornata di oggi l’anticiclone nordafricano inizierà ad allungarsi gradualmente sulla nostra Penisola, riportando il sereno ma anche caldo in aumento. In particolare saranno le temperature massime a risalire, dopo essere state per qualche giorno sotto media.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da clima asciutto grazie all’alta pressione. Il picco di questa nuova ondata di caldo africano si raggiungerà nel corso del weekend. Quelle di sabato e domenica saranno le giornate più calde, con possibili picchi fino a +40°C mentre a seguire i valori termici torneranno in linea con le medie stagionali.

Intanto per oggi, martedì 20 luglio 2021, al Nord Italia al mattino tempo instabile sui rilievi: al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Attesi rovesci pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionali, ma senza fenomeni di rilievo associati; nessuna variazione altrove. Condizioni meteo attese in miglioramento in serata, con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

Giornata per lo più stabile sulle regioni centrali: al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori. Al pomeriggio attesi locali rovesci tra Lazio e Abruzzo; cieli soleggiati su pianure e coste. In serata assenza prevalente di nuvolosità su tutte le zone. Nessuna variazione attesa nelle ore notturne.

In Toscana sole prevalente al mattino nelle ore mattutine su tutto il territorio, mentre nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare dando luogo a isolate piogge sulle zone interne della regione. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

Residua instabilità al meridione: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Attesi temporali al pomeriggio tra Campania, Basilicata, Calabria e rilievi delle isole Maggiori. Stabile specie sulla Puglia. In serata atteso un generale miglioramento; possibili residue precipitazioni sulla Sila.

In Calabria tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori; al pomeriggio piogge e temporali interesseranno gran parte della regione, più asciutto lungo le coste tirreniche. Residue precipitazioni in serata sulle zone settentrionali.

Temperature minime generalmente stazionarie; massime in lieve aumento al Centro-Sud, stabili o in diminuzione al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.