Previsioni meteo 17 luglio 2021: maltempo verso il Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 17 luglio 2021: la perturbazione si sposta sulle regioni centro-meridionali dove sono attese piogge e temporali

Condizioni meteo in miglioramento al Nord dopo l’ondata di maltempo che negli ultimi due giorni ha causato anche danni e disagi. La perturbazione che ha portato piogge e temporali al settentrione in queste ore si sta spostando infatti verso Sud, dove avremo una giornata piovosa. Le precipitazioni bagneranno gran parte delle regioni centrali e meridionali, nelle quali si registreranno temperature inferiori alla media del periodo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il weekend continuerà ad essere caratterizzato da instabilità specie sulle aree centro-meridionali dell’Italia. Le piogge insisteranno anche nei primi giorni della prossima settimana mentre a seguire è attesa una rimonta anticiclonica. Nel corso del prossimo weekend potrebbe dunque tornare il caldo africano su gran parte della nostra Penisola, ma serviranno ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, sabato 17 luglio 2021, al Nord Italia giornata uggiosa ma senza particolari fenomeni: al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni nord-orientali, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio attese locali precipitazioni sulle alpi nord-occidentali, variabilità asciutta sulle restanti regioni. In serata tempo del tutto asciutto con cieli poco nuvolosi e qualche pioggia sui rilievi.

Forte instabilità attesa sui settori centrali: al mattino piogge e temporali attesi sulle regioni Adriatiche, più asciutto con qualche nube tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutti i settori, insistono i temporali tra Marche e Abruzzo. In serata piogge in esaurimento sui versanti occidentali, non si attendono variazioni di rilievo altrove.

In Toscana cieli poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio con tempo asciutto, locali piogge al pomeriggio sui settori occidentali. In serata il tempo sarà stabile su tutti i settori con nubi sparse.

Maltempo in arrivo al meridione: al mattino piogge sparse sui settori peninsulari e sul nord della Sicilia, qualche spazio di sereno tra Calabria, Sicilia meridionale e Sardegna. Al pomeriggio temporali sull’Appennino meridionale e piogge sparse su regioni peninsulari e sulla Sardegna orientale. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori; sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna.

In Calabria tempo asciutto al mattino con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi; locali piogge al pomeriggio sullo Ionio. Fenomeni sparsi sulle coste in serata.

Temperature minime in stabili o in diminuzione al Centro-Nord ed in lieve rialzo altrove. Massime in calo al Centro-Sud, in aumento al settentrione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.