Previsioni meteo 15 luglio 2021: Italia divisa in due

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 luglio 2021: piogge e temporali pomeridiani sulle regioni del Nord, bel tempo al Centro e al Sud

Italia divisa in due sotto il profilo meteo in queste ore, con le regioni settentrionali interessate da instabilità e quelle centro-meridionali baciate dal sole. Dopo giorni di caldo afoso, infatti, una goccia fredda ha portato un brusco calo delle temperature su tutta la Penisola. Nella giornata di oggi avremo ancora instabilità pomeridiana sulle regioni settentrionali, dove non mancheranno piogge e temporali. Tempo stabile e soleggiato invece sulle aree del Centro e del Sud della nostra Penisola, con caldo senza eccessi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da instabilità, con condizioni di maltempo anche nel corso del prossimo fine settimana. Le precipitazioni entro domenica raggiungeranno anche il Sud Italia, mentre regna l’incertezza sul periodo successivo. Nel corso della prossima settimana l’alta pressione e le perturbazioni di origine atlantica continuano a contendersi la scena.

Intanto per oggi, giovedì 15 luglio 2021, al Nord Italia ancora temporali: al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su settori Alpini e Prealpini con piogge su Lombardia e Trentino, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio maggiore instabilità con temporali sparsi specie al nord-est, asciutto sulla Liguria e su Pianura Padana. In serata precipitazioni in graduale esaurimento, con tempo più asciutto sui settori occidentali.

Stabilità prevalente sulle regioni centrali: al mattino tempo asciutto con cieli del tutto sereni sulle regioni centrali e qualche velatura sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo asciutto nel corso della giornata con nubi sparse sulla costa e sulle zone interne, ma senza fenomeni di rilievo; poco o irregolarmente nuvoloso in serata sempre con tempo stabile.

Bel tempo in un contesto più fresco al meridione: al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori, locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con maggioranza di cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata e poi nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna, in calo altrove.

