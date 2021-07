Previsioni meteo 11 luglio 2021: caldo africano di nuovo in agguato

Le previsioni meteo di oggi, domenica 11 luglio 2021: clima estivo senza eccessi sull’Italia ma nella prima parte della prossima settimana un’altra ondata di calore

Condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia in questo secondo fine settimana di Luglio, con temperature elevate nelle ore centrali ma caldo senza eccessi, se rapportato a quello dei giorni scorsi. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni su tutte le regioni centro-meridionali, mentre al Nord-Est saranno possibili temporali pomeridiani. Ancora assenza di città da bollino rosso e arancione, come rileva l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prossima settimana inizierà con caldo e afa specie al Centro e al Sud con il picco che sarà raggiunto martedì mentre a seguire lo scenario meteo cambierà nettamente. Tra mercoledì e giovedì l’anticiclone batterà in ritirata lasciando spazio a correnti fresche e instabili che porteranno piogge sulle regioni settentrionali e a seguire, entro il prossimo weekend, anche al Centro e al Sud. Anche le temperature subiranno un deciso calo.

Intanto per oggi, domenica 11 luglio 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, più instabile sul Trentino con piogge sui rilievi. Al pomeriggio ancora condizioni di tempo instabile sull’arco alpino orientale con nuvolosità e piogge, pienamente sereno altrove. In serata tempo stabile ovunque con cieli per lo più sereni.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni e locali addensamenti sull’Alta Toscana. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli del tutto soleggiati. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana alta pressione che porta condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi al mattino. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con tempo asciutto e cieli in prevalenza sereni ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli soleggiati, ad eccezione di locali addensamenti sulle coste tirreniche. Al pomeriggio qualche addensamento tra Campania e Basilicata, ma senza fenomeni associati. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento al Centro-Nord, in lieve calo sulle regioni meridionali.

