Previsioni meteo 7 luglio 2021: verso il picco del caldo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 7 luglio 2021: Italia nella morsa del caldo africano, il picco di questa ondata tra oggi e domani poi rinfresca nel weekend

Come già anticipato nei giorni scorsi, la prima parte di questa settimana sotto il profilo meteo è caratterizzata dall’espansione di un promontorio anticiclonico di origine africana che va a garantire bel tempo ma anche caldo e afa. Tra la giornata di oggi e domani raggiungeremo il picco, con diverse città da bollino rosso e arancione, come rileva l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. In alcune aree della nostra Penisola si potranno anche superare i +40°C mentre altrove sarà l’afa a causare i maggiori disagi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fortunatamente questa nuova ondata di caldo africano non durerà a lungo. Domani sarà la giornata peggiore ma già da venerdì correnti più fresche riporteranno gradualmente le temperature in linea con i valori stagionali. Entro domenica il grande caldo abbandonerà anche il meridione, mentre al Centro-Nord potrebbero tornare anche piogge e temporali.

Intanto per oggi, mercoledì 7 luglio 2021, al Nord Italia al mattino tempo instabile al Nord-Ovest con piogge e temporali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora piogge al Nord-Ovest e sui settori alpini, asciutto sugli settori con cieli ancora sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata con piogge sui medesimi settori.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio qualche nube sul versante tirrenico ma sempre con tempo asciutto, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino o al più poco nuvolosi al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite alternate a locali addensamenti.

Al Sud e sulle Isole mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, qualche nube sulla Sardegna occidentale. Al pomeriggio ancora stabile ovunque ma con nuvolosità in aumento sulla Sardegna, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna.

In Calabria tempo stabile per tutta la giornata sulla regione con cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite.

Temperature minime e massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.