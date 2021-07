Olimpiadi: Dell’Aquila e Samele regalano un oro e un argento

Olimpiadi di Tokyo 2020: Vito Dell’Aquila è medaglia d’oro di taekwondo. Nella sciabola argento di Luigi Samele che in finale si arrende all’ungherese Aron Szilagyi

Due medaglie per l’Italia nella prima giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vito Dell’Aquila è medaglia d’oro nel taekwondo, categoria -58 kg. Il 20enne di Mesagne ha sconfitto il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per 16-11. E’ la prima medaglia del metallo più prezioso per l’Italia all’Olimpiade.

Luigi Samele è invece medaglia d’argento nella prova individuale di sciabola ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Dal foggiano, che domani compirà 34 anni ed è sceso in pedana prima di Dell’Aquila, è arrivata la prima medaglia per la spedizione azzurra. L’oro è andato all’ungherese Aron Szilagyi, che si è imposto 15-7.

Gli altri risultati degli Italiani in gara a Tokyo 2020

CICLISMO

L’ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto l’oro ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 nel ciclismo su strada. Con un tempo di 6h 05′ 26 per i 234 chilometri della ‘Musashinonomori Park-Fuji International Speedway’, Carapaz ha preceduto il belga Van Aert, mentre è arrivato terzo lo sloveno Pogacar. Solo 14esimo l’italiano Alberto Bettiol, che si è arreso ai crampi a meno di 15 chilometri dal traguardo. Moscon è invece 13esimo, mentre Nibali, Caruso e Ciccone sono rimasti nelle retrovie con il gruppo degli inseguitori.

NUOTO

Accedono alle finali Gabriele Detti nei 400 stile libero, Alberto Razzetti e Ilaria Cusinato nei 400 misti; alle semifinali Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo nei 100 farfalla, Nicolò Martinenghi e Federico Poggio nei 100 rana. L’Italnuoto non delude le attese e risponde presente fin dalla prima sessione di batterie che inaugura il nuoto alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il palcoscenico è l’avveniristico e suggestivo, nonostante l’assenza di pubblico, Tokyo Aquatics che potrebbe ospitare 15000 spettatori.

TENNIS

Italia-Giappone finisce 2-0 per gli azzurri. Lorenzo Sonego e Fabio Fognini superano il primo turno nel torneo di tennis olimpico dei Giochi di Tokyo 2020, che si sta disputando sui campi in cemento dell’Ariake Tennis Park della capitale del Giappone. All’alba italiana è finita invece subito la quarta Olimpiade di Sara Errani e la prima di Lorenzo Musetti in singolare, usciti di scena all’esordio.

Impresa di Lorenzo Sonego, che in una giornata non delle migliori ci ha messo il cuore: il 26enne torinese, n.26 ATP e 13esima testa di serie, esordiente ai Giochi, ha battuto in rimonta per 46 76(6) 76(3), dopo tre ore e otto minuti di lotta, il giapponese Taro Daniel, n.110 del ranking.

Al secondo turno Sonego dovrà vedersela con il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.42 del ranking: Lorenzo ha vinto in due l’unico precedente con il 29enne di Tblisi al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia dello scorso anno.

Bene anche Fabio Fognini, n.31 ATP e 15esima testa di serie, che si è imposto per 64 64, in poco più di un’ora e tre quarti di partita, sull’altro giapponese Yuichi Sugita, n.114 del ranking.

Per Fognini è la terza Olimpiade: ha raggiunto gli ottavi a Rio 2016, stoppato da Murray (dopo essere stato avanti 3-0 nel set decisivo) lanciato verso l’oro bis, mentre a Londra 2012 ha perso all’esordio contro Djokovic. Al secondo turno troverà il bielorusso Egor Gerasimov, n.79 del ranking. Tra i due non ci sono precedenti.

VOLLEY

Comincia con una vittoria sofferta e in rimonta al tie-break per 3-2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11) contro il Canada il percorso della Nazionale Maschile nel torneo olimpico. Gli azzurri hanno sicuramente accusato l’emozione dell’esordio; sono apparsi molto contratti e nei primi due set non sono mai riusciti a mettere in mostra una buona pallavolo. Sotto 2-0 e in difficoltà, i ragazzi di Blengini sono riusciti a compattarsi reagendo da squadra vera e alla fine, palla su palla, hanno progressivamente recuperato fino a mettere gli avversari nell’angolo conquistando così il primo importante successo.

BASKET 3X3 DONNE

Una vittoria (15-14 alla Mongolia) e una sconfitta (16-19 contro la Francia) è il bilancio dello storico esordio della Nazionale 3×3 femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Le Azzurre di coach Andrea Capobianco hanno iniziato la giornata di gare nel pomeriggio battendo una Mongolia piuttosto coriacea e superando l’emozione di un debutto poteva giocare brutti scherzi in un finale di match dove le asiatiche hanno avuto anche l’occasione di vincere. Così non è stato, e gli 8 punti di Rae D’Alie hanno fruttato un successo fondamentale in vista della qualificazione alla fase a eliminazione diretta (vi accedono solo 6 formazioni su 8).

Contro la Francia, le Azzurre hanno sfoderato una prestazione davvero molto convincente per i primi 7 minuti del match, comandando le operazioni nel punteggio e contenendo la grande fisicità delle transalpine. Fatali gli ultimi minuti del match, quando il grande talento delle avversarie ha ribaltato il risultato lasciando però l’amaro in bocca alle ragazze. Top scorer Azzurra, ancora con 8 punti, Rae Lin D’Alie.