Previsioni meteo 19 luglio 2021: piogge residue al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 19 luglio 2021: torna il sereno su gran parte dell’Italia dopo il maltempo del weekend, ultime piogge sulle regioni meridionali

Persistono sull’Italia condizioni meteo spiccatamente instabili. Sui bacini meridionali è infatti ancora particolarmente attiva una circolazione depressionaria che nel weekend ha portato piogge e grandinate sulle regioni del Centro e del Sud. Nella giornata di oggi avremo residua instabilità sulle aree centro-meridionali della nostra Penisola, in esaurimento nel corso delle ore serali. Bel tempo invece al Nord, con temperature massime in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un breve peggioramento al settentrione, con nuove piogge e temporali. L’instabilità è destinata però a terminare già dalla giornata successiva: la seconda parte della settimana sarà infatti più asciutta, grazie ad una rimonta dell’anticiclone africano. Di conseguenza torneranno ad aumentare anche le temperature e il prossimo weekend si preannuncia bollente: ci attende una nuova ondata di caldo africano, con il picco atteso tra sabato e domenica prossimi.

Intanto per oggi, lunedì 19 luglio 2021, al Nord Italia al mattino locali piogge sulle Alpi occidentali e qualche nube sulle regioni do Nord-Ovest, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo instabile sull’arco alpino con acquazzoni e temporali sparsi, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sulle Alpi, asciutto sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino locali piogge sulle regioni adriatiche, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite, sereno sulle coste tirreniche. Al pomeriggio ancora piogge sparse su Abruzzo e localmente sul Lazio meridionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge sul Basso Lazio.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sui settori peninsulari, maggiore stabilità sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora tempo instabile su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, più stabile sulla Sardegna con tempo asciutto salvo isolate piogge sui rilievi. In serata qualche residua pioggia sui settori peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.