A Parigi il matrimonio di Verratti con Jessica Aidi

Marco Verratti, centrocampista dell’Italia campione d’Europa, si sposa con Jessica Aidi. Il giocatore del Paris Saint-Germain è al secondo matrimonio

Domenica la finale degli Europei in cui l’Italia ha trionfato, lunedì gli incontri al Quirinale e poi a Palazzo Chigi, culminati con la sfilata del bus scoperto che tante polemiche ha suscitato. Infine…il matrimonio. Una settimana intensa quella di Marco Verratti da Pescara, centrocampista della Nazionale e del Paris Saint-Germain. Prima di lui, il collega in azzurro Federico Bernardeschi: si è sposato martedì, a 48 ore dalla vittoria.

LA COPPIA

Verratti, 29 anni, è al secondo matrimonio come spiega la Dire (www.dire.it). Sposa, a Parigi, la francese Jessica Aidi, modella e cameriera. I due sono stati accolti ieri sera all’Hotel Crillon, come documentato dal calciatore via Instagram, e oggi si dicono ‘sì’ a Neuilly, nord di Parigi.

Verrati e Aidi fanno coppia dal 2019, si dice che lui sia rimasto colpito da lei vedendola nel locale parigino in cui lavorava. Il 2019 è anche l’anno in cui Verratti si separa dalla prima moglie, la compagna di semrpe Laura Zazzara, madre dei suoi due figli.

La proposta di matrimonio? Su una spiagga marocchina, all’alba del 2021.