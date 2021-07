Colite ulcerosa: Covid aumenta rischio coaguli

Covid, studio USA: maggior rischio di coaguli nei pazienti con malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) di sesso maschile ed anziani

Secondo uno studio condotto su veterani americani, i pazienti con malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) di sesso maschile ed anziani avrebbero una maggiore probabilità di sviluppare tromboembolia venosa (VTE) dopo aver contratto il COVID-19. Lo studio, pubblicato su Gastroenterology, evidenzia anche che nei pazienti già in terapia anticoagulante non è stato riscontrato un aumento del rischio di TEV.

Nel presente studio, i ricercatori hanno esaminato i dati sui pazienti con IBD del sistema sanitario dei veterani americani (VA) che hanno segnalato un evento di VET dal 1 aprile 2020 al 30 marzo 2021.

Complessivamente, sono stati inclusi 428 partecipanti, con un’età media di 69 anni. Quasi tutti erano uomini e circa l’80% erano bianchi, con il 54% con diagnosi di colite ulcerosa e il 46% con malattia di Crohn. La metà dei pazienti stava assumendo acido 5-aminosalicilico.

Le condizioni preesistenti più comuni tra i partecipanti erano ipertensione (58%), diabete mellito (31%) e aritmia (20%). L’uso cronico di anticoagulanti è stato riportato nel 31% dei pazienti.

Il 13,6% dei partecipanti ha contratto il COVID-19. Tra questi, 21 hanno contratto il virus entro 30 giorni prima di manifestare VTE. Inoltre, il 5,1% dei pazienti con IBD erano ricoverati in ospedale a causa dell’infezione da COVID-19.

Gli autori hanno riscontrato un rischio di VTE sostanzialmente più elevato nei pazienti che non assumevano farmaci anticoagulanti prima dell’infezione da COVID-19 (OR 14,31, 95% CI 6,90-29,66, p <0,001).

Per i pazienti con IBD nel sistema sanitario VA, l’infezione da SARS-CoV-2 è risultata associata a un aumento di otto volte della probabilità di sviluppare VTE (OR 8,15, 95% CI 4,34-15,30, p<0,001), hanno riferito Nabeel Khan e colleghi dell’Università della Pennsylvania a Philadelphia.

Tuttavia, quando limitato ai pazienti trattati con farmaci anticoagulanti cronici, non vi era alcuna associazione significativa tra COVID-19 e VTE in questo gruppo (OR 0,63, IC 95% 0,08-5,15, p=0,66), hanno scritto gli autori.

Un piccolo studio dei tempi pre-pandemici ha suggerito che i pazienti con IBD hanno un rischio da due a tre volte maggiore di sviluppare VTE rispetto alla popolazione generale. E altre ricerche hanno dimostrato che il rischio di VTE è ancora maggiore (di 16 volte) per i pazienti non ospedalizzati che presentano IBD attiva. I dati di meta-analisi hanno mostrato che il VTE è stato anche associato a un rischio di mortalità più elevato per i pazienti ricoverati in ospedale (RR 1,31, IC 95% 0,99-1,74, p=0,06).

Per i pazienti ricoverati con COVID-19 grave, ma che non hanno un VTE confermato o sospetto, l’American Society of Hematology raccomanda l’uso dell’anticoagulante come tromboprofilassi.

Tuttavia, nessuno studio, prima di questo, ha valutato il rischio di VTE per i pazienti con IBD che contraggono COVID-19. La patogenesi del VTE è complessa e multifattoriale nell’IBD, e può essere ulteriormente complicata da un’infezione da COVID-19, hanno affermato Khan e co-autori.

“Nei pazienti con infezioni come il COVID-19, la disfunzione endoteliale causata dal processo infettivo aumenta la produzione di trombina e interrompe la fibrinolisi, che a sua volta promuove uno stato di ipercoagulabilità”, hanno scritto. “Sebbene questi meccanismi non possano essere completamente spiegati dai tradizionali fattori di rischio di VTE, è logico che contrarre l’infezione da SARS-CoV-2 conferirebbe un rischio aggiuntivo oltre al rischio già elevato nei pazienti con IBD”.

“I nostri dati suggeriscono che i pazienti con IBD che contraggono SARS-CoV-2 hanno un rischio sostanzialmente maggiore di VTE e possono quindi beneficiare della profilassi”, hanno concluso Khan e co-autori.

I limiti di questo studio includono il suo disegno retrospettivo e l’esclusione di eventi di VTE diagnosticati al di fuori del sistema sanitario VA. Questa unica fonte di dati potrebbe aver introdotto bias e una popolazione di pazienti più ampia e diversificata avrebbe potuto aumentare l’accuratezza dei risultati, hanno affermato gli autori.

“Il rischio di VTE nei pazienti con IBD attiva e’ noto. In questo caso, penso che lo studio abbia delle limitazioni, che insieme alle caratteristiche di questi pazienti (anziani, con comorbidita’, e ricoverati in ospedale) abbiano generato un dato che ad oggi non era stato riportato nelle casistiche pubblicate di pazienti con IBD ed infezione da Sars Cov2” precisa il prof. Alessandro Armuzzi, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore.

Mahmud N. et al., Risk of Venous Thromboembolism among Inflammatory Bowel Disease patients who contract SARS-CoV-2 Gastroenterology . 2021 Jun 14;S0016-5085(21)03123-1. doi: 10.1053/j.gastro.2021.06.012. Online ahead of print.

