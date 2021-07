Previsioni meteo 10 luglio 2021: weekend con caldo senza eccessi

Le previsioni meteo di oggi, sabato 10 luglio 2021: bel tempo su tutta l’Italia con l’alta pressione, il caldo africano tornerà all’inizio della prossima settimana

Weekend tipicamente estivo sull’Italia dove si registrano condizioni meteo stabili e soleggiate grazie all’alta pressione. Correnti fresche già nella giornata di ieri hanno contribuito a spazzare via il caldo africano, e dunque nella giornata di oggi avremo temperature in linea con le medie stagionali. I cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi, attenzione solo a un po’ di instabilità sull’arco alpino. Stop per questo fine settimana a città da bollino rosso e arancione, come rileva l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS lo scenario della prossima settimana potrebbe vedere una prima parte con il ritorno del caldo africano, mentre da mercoledì le condizioni cambieranno drasticamente per il cedimento dell’anticiclone e l’arrivo di correnti più fresche e instabili. Saranno possibili piogge e temporali dapprima sulle regioni del Nord e a seguire anche al Centro e al Sud entro domenica prossima.

Intanto per oggi, sabato 10 2021, al Nord Italia ancora residua instabilità al settentrione: al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con maggiori schiarite sulle aree di pianura. Atteso un peggioramento tra serata e nottata, con piogge e temporali associati specie tra Lombardia e Trentino Alto Adige.

Giornata pienamente serena al Centro: al mattino cieli soleggiati su tutte le regioni. Al pomeriggio qualche addensamento in più, lungo la dorsale Appenninica. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni.

In Toscana al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi specie sulle zone interne.

Tempo stabile sulle regioni meridionali: al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con qualche addensamento in più sull’Appennino. In serata si rinnovano stabilità e tempo asciutto, con cieli del tutto sereni.

In Calabria al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie lungo le coste tirreniche. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi in particolare sui rilievi interni.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo al Nord, ed in calo al Sud.

