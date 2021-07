Previsioni meteo 9 luglio 2021: temperature in calo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 9 luglio 2021: termina l’ondata di caldo africano sulle regioni del Nord e del Centro, ultime ore di afa al meridione

Dopo una settimana caratterizzata dal caldo africano in queste ore le condizioni meteo sono in evoluzione sull’Italia, che è raggiunta da correnti più fresche che stanno abbassando le temperature e spazzando via l’afa. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in calo sulle regioni del Nord e del Centro. Ci sarà invece da sudare ancora un po’ al Sud, dove l’anticiclone africano insisterà anche nella giornata di oggi. Previsti possibili picchi fino a +40°C e città da bollino rosso o arancione, come rileva l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani anche al meridione avremo l’arrivo di correnti più fresche e un calo dei valori termici. Il break dal grande caldo però potrebbe avere breve durata. La prossima settimana infatti si intravede una nuova rimonta anticiclonica, seguita da un peggioramento del tempo specie sulle aree centro-settentrionali della nostra Penisola.

Intanto per oggi, venerdì 9 luglio 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, qualche nube al Nord-Est con piogge isolate sui rilievi. Nelle ore pomeridiane peggiora sui settori alpini e prealpini del Nord-Est con piogge e temporali, asciutto altrove con cieli sereni. In serata stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni centrali con prevalenza di cieli sereni. Nelle ore pomeridiane non avremo variazioni con tempo stabile e cieli soleggiati. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

In Toscana al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con tempo asciutto e cieli in prevalenza sereni ovunque, salvo innocui addensamenti sull’Appennino.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube sui rilievi ma sempre con tempo asciutto, sereno sugli altri settori. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

In Calabria al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie lungo le coste. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con tempo asciutto ma cieli poco o irregolarmente nuvolosi per addensamenti medio-alti in transito.

Temperature minime e massime in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.