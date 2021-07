Previsioni meteo 6 luglio 2021: 3 città da bollino arancione

Le previsioni meteo di oggi, martedì 6 luglio 2021: nuova ondata di caldo africano in arrivo sull’Italia, il picco si raggiungerà tra domani e giovedì

Come ampiamente annunciata, la nuova ondata di caldo africano sta raggiungendo in queste ore l’Italia dove si registrano condizioni meteo stabili e temperature in progressivo aumento. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni da Nord a Sud ma anche un aumento dell’afa con le prime tre città da bollino arancione: Campobasso, Frosinone e Perugia. Il numero di queste ultime è destinato ad aumentare già domani, come rileva l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il picco di questa nuova ondata di caldo africano si raggiungerà tra domani e giovedì. Nei prossimi giorni avremo possibili picchi superiori ai +40°C e città da bollino rosso. Trova conferme una rinfrescata da venerdì al Nord e poi anche al Centro, mentre entro domenica il grande caldo dovrebbe abbandonare tutta la Penisola.

Intanto per oggi, martedì 6 luglio 2021, al Nord Italia tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali, con qualche addensamento tra Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio locali piogge sulle Alpi occidentali, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con fenomeni in esaurimento sui medesimi settori.

Ampi spazi di sereno sulle regioni centrali sia al mattino che nel corso del pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, senza alcuna variazione dello stato del cielo. Sereno anche nel corso delle ore notturne.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite su tutti i settori.

Giornata del tutto soleggiata al meridione: al mattino cieli sereni con isolati addensamenti tra Basilicata e Calabria. Al pomeriggio ancora tutto sole, sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori. In serata non si ravvisano variazioni di rilievo, con nuvolosità del tutto assente al Sud.

In Calabria locali addensamenti al mattino sulla costa tirrenica ma senza fenomeni associati, sole prevalente altrove. Tra pomeriggio e sera ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime in lieve calo al Centro-Sud, in rialzo altrove; massime in generale rialzo sullo Stivale.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.