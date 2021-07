Gomme Kleber da preferirsi in estate o in inverno?

Le gomme Kleber si collocano nella fascia intermedia del settore pneumatici per auto, proponendo un prezzo interessante e allettante. A parte i marchi cosiddetti premium che fanno storia a sè, esistono molti altri brand che si ritagliano una fetta importante del mercato e Kleber è, senza dubbio, tra i principali.

Kleber è un marchio appartenente alla famiglia Michelin che pretende occupare una differente nicchia di prezzo rispetto alla casa madre. La caratteristica principale degli pneumatici Kleber è il buon rapporto qualità – prezzo che traspare nell’intera gamma: gomme estive, invernali e quattro stagioni.

La mission delle gomme Kleber è quella di svolgere una funzione commerciale ben definita, ovvero quella di accontentare la richiesta di una clientela che desidera i migliori pneumatici di seconda fascia, collocandosi tra il principale brand e quelli più economici del gruppo.

La storia di Kleber

L’azienda è francese ed esiste dal 1910, portando, fino ad oggi, una grande esperienza nella costruzione di pneumatici non solo per i veicoli stradali. A inizio Anni Cinquanta esce il primo tubeless che riporta il nome Kleber sulla spalla e successivamente l’azienda si rende famosa per aver equipaggiato il Concorde, fornendogli le gomme per la partenza e per l’atterraggio. E’ negli Anni Ottanta che Kleber entra a far parte del gruppo Michelin ed inizia ad avvalersi delle tecnologie del più famoso brand transalpino.

Pneumatici estivi Kleber

La gamma estiva dei pneumatici Kleber è indicata per le automobili (compreso i suv) e per i veicoli commerciali e comprende cinque modelli di gomme.

Dynaxer HP3: uno pneumatico collaudato, capace di dimostrarsi affidabile e sicuro anche sul bagnato. Ideale per i veicoli di piccola taglia , si presenta come una soluzione economica. La mescola ibrida entra in gioco per allungare la durata del battistrada, il quale appare abbastanza scolpito da tanti intagli orizzontali che hanno il compito di rompere il velo d’acqua e di favorire il suo scarico lateralmente. Due sono i canali longitudinali per lo scarico posteriore che riducono l’effetto acquaplaning .

, si presenta come una soluzione economica. La entra in gioco per allungare la durata del battistrada, il quale appare abbastanza scolpito da tanti intagli orizzontali che hanno il compito di rompere il velo d’acqua e di favorire il suo scarico lateralmente. Due sono i canali longitudinali per lo scarico posteriore che riducono l’effetto . Dynaxer HP4: rispetto alla precedente è una gomma più performante e dal design più sportivo . La mescola e il battistrada offrono una buona tenuta , specie sull’asciutto e in frenata. L’azienda lo presenta come uno pneumatico equilibrato, con cui trovare sicurezza anche su asfalto bagnato. Decisamente buone le opinioni di chi già sta utilizzando questa gomma dalla buona durata chilometrica.

rispetto alla precedente è una gomma più e dal design più . La mescola e il battistrada offrono una , specie sull’asciutto e in frenata. L’azienda lo presenta come uno pneumatico equilibrato, con cui trovare sicurezza anche su asfalto bagnato. Decisamente buone le opinioni di chi già sta utilizzando questa gomma dalla buona durata chilometrica. Dynaxer UHP: l’ultimo della famiglia Dynaxer offre grande equilibrio prestazionale , caratterizzandosi per un rapporto qualità – prezzo vantaggioso. La mescola è leggermente dura per migliorare la sensibilità e la durata, mentre il battistrada ha il tipico design da stradista, rendendosi idoneo per affrontare i lunghi viaggi .

l’ultimo della famiglia Dynaxer offre grande , caratterizzandosi per un rapporto qualità – prezzo vantaggioso. La mescola è leggermente dura per migliorare la sensibilità e la durata, mentre il battistrada ha il tipico design da stradista, rendendosi idoneo per affrontare i . Suv e Transpro: il Dynaxer Suv è una gomma progettata per migliorare il comfort di guida dei suv, aiutando l’assorbimento delle asperità stradali, mentre il Transpro è dedicato ai veicoli commerciali e lo si comprende dalla mescola (fatta per durare a lungo) e dalla tassellatura che è pensata per favorire la motricità nelle diverse condizioni.

Gomme invernali Kleber

Tre sono i modelli adatti ad auto e veicoli commerciali leggeri.

Krisalp HP2: il disegno direzionale favorisce l’impostazione delle traiettorie di guida e il loro mantenimento. Rappresenta la soluzione ideale per fondi fangosi e bagnati.

il favorisce l’impostazione delle traiettorie di guida e il loro mantenimento. Rappresenta la soluzione ideale per fondi fangosi e bagnati. Krisalp HP3: le lamelle sono decisamente più profonde e maggiormente incisive, e sono abbinate ad una mescola che è molto più morbida e in grado di garantire una migliore aderenza su fondo ghiacciato o pesantemente innevato. Il posizionamento a freccia degli intagli migliora sensibilmente la frenata in condizioni difficili e su strade innevate.

le lamelle sono decisamente più profonde e maggiormente incisive, e sono abbinate ad una mescola che è molto più morbida e in grado di garantire una migliore aderenza su fondo ghiacciato o pesantemente innevato. Il posizionamento a freccia degli intagli migliora sensibilmente la frenata in condizioni difficili e su strade innevate. Transalp 2: pneumatico invernale pensato per i veicoli commerciali leggeri. I numerosi intagli creano un effetto di massima aderenza a miglioramento del grip anche su fondi sdrucciolevole. La mescola e la struttura della gomma offrono una buona durata.

Gomme All Season Kleber

Kleber propone anche pneumatici all season o quattro stagioni, in grado di soddisfare le attese della clientela e le loro tasche.

Quadraxer 2: una gomma che si potrebbe definire universale in tutti i sensi. Non solo perché sa rendere sia in estate che in inverno, ma anche perché copre la gamma da 13 pollici fino a 20 pollici. Da un primo sguardo si avverte subito una similitudine con le invernali Kleber Krisalp HP3 in quanto la casa ha cercato di unificare i vantaggi per quanto concerne il periodo più freddo e difficile. La parte centrale presenta una gommatura differente, meno intagliata e in grado di dare più contatto con l’asfalto. Un pregio di questo pneumatico è certamente la frenata . Non dobbiamo dimenticare che Kleber ha una buona tradizione per quanto concerne le gomme quattro stagioni o all season.

una gomma che si potrebbe definire universale in tutti i sensi. Non solo perché sa rendere sia in estate che in inverno, ma anche perché copre la gamma da 13 pollici fino a 20 pollici. Da un primo sguardo si avverte subito una Kleber Krisalp HP3 in quanto la casa ha cercato di unificare i vantaggi per quanto concerne il periodo più freddo e difficile. La parte centrale presenta una gommatura differente, meno intagliata e in grado di dare più contatto con l’asfalto. Un pregio di questo pneumatico è certamente la . Non dobbiamo dimenticare che Kleber ha una buona tradizione per quanto concerne le gomme quattro stagioni o all season. Citilander: una gomma asimmetrica proposta per l’equipaggiamento multistagione dei suv con ruote da 15 a 18 pollici. L’asimmetria del battistrada genera una più spiccata motricità anche nelle condizioni più difficili. I tanti intagli laterali spingono acqua e fanghiglia verso l’esterno, mentre la sua carcassa rinforzata offre una maggiore resistenza ai piccoli urti accidentali in città o sui terreni sterrati e ghiaiosi.

una gomma asimmetrica proposta per l’equipaggiamento multistagione dei suv con ruote da 15 a 18 pollici. L’asimmetria del battistrada genera una più anche nelle condizioni più difficili. I tanti intagli laterali spingono acqua e fanghiglia verso l’esterno, mentre la sua carcassa rinforzata offre una maggiore resistenza ai piccoli urti accidentali in città o sui terreni sterrati e ghiaiosi. Transpro 4S: anche i veicoli commerciali possono avere i loro Kleber 4 stagioni. Transpro 4S è un prodotto per loro, pensato anche per ridurre il consumo di carburante e migliorare la durata. La carcassa, logicamente, è strutturata per poter sopportare i maggiori pesi dovuti ai carichi dei mezzi.

Conclusione

Pneumatici estivi Kleber, invernali o all season si caratterizzano per avere tutti un rapporto qualità – prezzo invidiabile, ma la scelta appare spesso soggettiva in base al budget a disposizione e al tipo di veicolo.

Sicuramente il modello Kleber Krisalp HP3 rappresenta un punto di riferimento importante all’interno del segmento di mercato interessato e ciò viene confermato dalle recensioni degli automobilisti. Le opinioni Kleber Krisalp HP3 sono per la grande maggioranza positive e pongono in luce diversi aspetti chiave, come la sensazione in frenata.

Come riportano gli esperti di Kleber su JohnPitStop le Quadraxer 2 riscontrano un buon successo tra gli pneumatici All Seasons, campo in cui il brand vanta lunga tradizione. Forse ha una connotazione più invernale che estiva ma il mercato ben recepisce questo prodotto proprio perché universale e dal prezzo davvero interessante.

Chi vuole coniugare sicurezza e risparmio potrà trovare nei pneumatici Kleber un ottimo compromesso.