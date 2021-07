Quadrotti Cremosi al cioccolato e lamponi: la ricetta

La ricetta dei Quadrotti Cremosi al cioccolato e lamponi. Ideali per il consumo fuori casa e facili da trasportare e da mangiare

Con l’arrivo dell’estate e delle giornate più lunghe, ci si prepara a spostare i pranzi e le cene in giardino o sulle terrazze e a riprendere i tanto desiderati picnic all’aria aperta. Gli italiani, infatti, per evitare i luoghi chiusi a causa della pandemia, hanno riscoperto il piacere e il gusto dello stare fuori casa scegliendo di vivere l’esperienza del picnic, mangiando all’aria aperta, a contatto con la natura e con le persone care.

Una bella giornata di sole, la natura e la compagnia degli amici o della famiglia, è infatti tutto ciò che occorre per trascorrere un piacevole picnic. Ma, a rendere questo momento ancora più speciale e gustoso ci pensa il Maestro cioccolatiere Alberto Farinelli che grazie al suo estro creativo, unito alla versatilità di Perugina GranBlocco fondente Extra 50%, dà vita alla ricetta dei Quadrotti Cremosi al cioccolato e lamponi, il dolce ideale, da preparare in poco tempo, per stupire i propri cari e condividere insieme un momento di piacere all’insegna della bontà.

I Quadrotti cremosi al cioccolato sono la ricetta ideale per concludere nel modo più dolce il proprio picnic e richiedono pochi e semplici passaggi per la preparazione. Dopo aver sciolto il cioccolato Perugina GranBlocco Fondente Extra 50% insieme al burro questo andrà aggiunto al soffice composto ottenuto montando le uova e lo zucchero. Una volta unita anche la farina, il composto dovrà essere riposto in uno stampo rettangolare e lasciato cuocere in forno a 180 gradi per 15 minuti. Quando il dolce sarà cotto e raffreddato potrà essere tagliato in tante porzioni quadrate, ideali per il consumo fuori casa e facili da trasportare e da mangiare. I quadrotti potranno essere incartati insieme o singolarmente e non perderanno la loro fragranza se preparati il giorno prima e conservati in un luogo fresco. Per renderli ancora più golosi si può scegliere di guarnirli con una salsa di lamponi: basterà frullare i lamponi insieme ad acqua e zucchero e farli bollire. Una volta raffreddato il tutto, potrà essere colato delicatamente sui quadrotti al momento di servirli; oppure potranno essere decorati con qualche lampone fresco.

LA RICETTA DEI QUADROTTI CREMOSI AL CIOCCOLATO

INGREDIENTI:

150g di Perugina® GranBlocco 50%

80g di burro

70g di farina

70g di zucchero

2 uova

Lamponi q.b.

Ingredienti per la salsa ai lamponi (opzionale):

100g di lamponi

20ml d’acqua (circa 2 cucchiai)

1 cucchiaio di zucchero

PROCEDIMENTO

Procedimento quadrotti cremosi:

1. Si comincia con il cioccolato: prendete il vostro Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50% e scioglietelo, insieme al burro, a bagnomaria o con il microonde.

2. Procuratevi una ciotola abbastanza grande e, con le fruste elettriche, al suo interno, sbattete le uova e lo zucchero, fino a quando non otterrete un composto soffice e montato.

3. A questo punto potete versare nel vostro composto spumoso il cioccolato che avete fuso: versatelo a filo, con attenzione, incorporandolo delicatamente alla spuma. Adesso aggiungete la farina e incorporatela.

4. Procuratevi uno stampo rettangolare, possibilmente non molto alto, e antiaderente (se lo stampo non è antiaderente potete foderarlo prima con della carta da forno). Versate il composto dei vostri quadrati all’interno dello stampo e poi infornate: lasciate cuocere a 180 gradi per 15 minuti.

5. Una volta pronto, tirate fuori dal forno il vostro dolce e lasciatelo raffreddare.

6. Tagliatelo in tante porzioni quadrate, le monoporzioni infatti sono ideali per il consumo fuori casa, sono facili da trasportare e da mangiare, volendo possono essere incartate anche singolarmente. Se per comodità vengono preparati il giorno prima, conservati in un luogo fresco, non perdono la loro fragranza. Accompagnati da lamponi interi saranno ancora più golosi.

Procedimento per la salsa ai lamponi:

Per chi non vuole farsi mancare nulla anche durante il pic-nic, può abbinarli ad una gustosa salsa ai lamponi anch’essa preparata in anticipo: frullate i lamponi, versateli in un pentolino, portate a ebollizione con due cucchiai di acqua e uno di zucchero, lasciate raffreddare e la salsa è pronta. Da colare delicatamente sui vostri quadrotti cremosi al cioccolato al momento di servirli.